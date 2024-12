PSG Mercato : Le Paris SG a tenté un accord improbable avec le Real Madrid

À la recherche de renforts offensifs pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a tenté un accord surprenant au Real Madrid lors du dernier mercato estival passé. Explications.

PSG Mercato : Le Paris SG s’est fait recaler par Brahimi Diaz

Brahim Diaz prend une nouvelle dimension au Real Madrid, à tous les niveaux. Buteur ce week-end lors du dernier match de l’année, l’international marocain a enfin concrétisé les efforts entrepris depuis le début de saison en affichant une plus grande efficacité. Avec 18 matchs disputés (2 buts, 3 passes décisives), son impact dans le jeu est de plus en plus remarqué en Espagne.

Comme le rappellent Relevo et José Felix Diaz dans sa chronique d’après-match, Brahim Diaz fait partie de ceux qui ont dû redoubler d’efforts pour en arriver là, comme s’il devait prouver à chaque match sa légitimité. Carlo Ancelotti a mis du temps à lui accorder sa confiance, mais il semble désormais compter pleinement sur lui, comme en témoigne son temps de jeu.

Le numéro 21 de la Maison Blanche possède une excellente capacité à combiner avec ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé, avec qui il entretient de bonnes relations en dehors du terrain. Ces derniers temps, Brahim Diaz connecte également de plus en plus avec les supporters madrilènes, qui ont pu observer sa force mentale.

L’initiative « Mentalité Brahim », un compte WhatsApp géré par le joueur lui-même pour se rapprocher de ses fans, témoigne de son ascension, tout comme sa progression sur les réseaux sociaux. Il a doublé son nombre de followers sur Instagram (9 millions), est passé de Nike à Adidas et a fait la une d’un magazine prestigieux comme Esquire.

Il a également participé à deux films : SOS Fantômes (et non « Cazafantasmas ») et Bad Boys. Relevo ajoute que plusieurs grands clubs ont manifesté leur intérêt pour le joueur du Real Madrid, espérant que l’arrivée de Mbappé le détournerait de la Maison Blanche. Le club le plus intéressé l’été dernier était le PSG, Luis Enrique le voulait. Cependant, Brahim Diaz a été catégorique : son rêve est de jouer et de gagner des titres au Real Madrid.