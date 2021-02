Real Madrid : un départ de Brahim Diaz dans les tuyaux ?

Publié le 12 février 2021 à 21:00

Joueur extrêmement prometteur, Brahim Diaz n'a pas eu le temps de jeu escompté au Real Madrid et a décidé, d'un commun accord avec le club, d'être prêté à l'AC Milan, afin de glaner plus de temps de jeu et d'expérience en Lombardie. Un pari réussi qui pourrait permettre de voir le joyau espagnol s'installer chez les Rossonerri.

L'aventure de Brahim au Real Madrid

A l'hiver 2019, l'un des talents les plus scrutés de la planète foot se trouvait à Manchester City. Ce dernier n'était autre que Brahim Diaz, pépite espagnol de 21 ans. Ce fut finalement le Real Madrid qui raflait la mise en début de mercato en le blindant pour une durée de six ans et demi. Un contrat qui scellait alors l'avenir de l'hispano-marocain chez le Real, qui était alors en pleine transition. Mais voilà, Diaz ne parvient pas à s'attirer les faveurs de Zinedine Zidane qui ne le fera jouer que 21 matchs en deux ans, le faisant passer derrière des Vinicius ou Rodrygo. Un prêt s'imposa alors pour le natif de Malaga qui fait alors le choix de rejoindre l'AC Milan l'été dernier.

Brahim Diaz pourrait rester à Milan

Un prêt qui porte pour l'instant ses fruits car l'international espoirs espagnol s'est rapidement inscrit dans la rotation du club lombard en prenant part à 25 rencontres toutes compétitions confondues avec l'actuel leader de Serie A. Inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives, le joueur espagnol a semble-t-il convaincu le club italien, qui songerait à le recruter à l'issue de son prêt pour environ trente millions d'euros d'après Goal. Les plans milanais pourraient toutefois être contrecarées par Zizou, qui est toujours en contact avec Brahim et compte beaucoup sur lui, comme l'affirmait ce dernier à Movistar Plus : "Zidane et moi avons une affection particulière et mutuelle. La relation entre lui et moi est très bonne. Maintenant que je suis à Milan, nous avons moins de contacts, mais de temps en temps je reçois un message de sa part." Bien que radieux, l'avenir de Brahim Diaz reste pour le moins indécis.













