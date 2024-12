Mercato OL : Saïd Benrahma courtisé en Angleterre et dans le Golfe

Relégué à un rôle de remplaçant malgré un temps de jeu conséquent, Saïd Benrahma ne devrait pas être retenu par l’OL cet hiver en cas d’offres intéressantes. Et justement, des clubs dans le Golfe et en Angleterre seraient intéressés.

Mercato OL : Saïd Benrahma, un retour en Angleterre dès cet hiver ?

En difficulté à l’Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma pourrait faire son retour en Angleterre. En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, notamment en raison d’une forte concurrence en attaque, l’attaquant de 29 ans pourrait retourner en Angleterre. Sous contrat avec les Gones jusqu’en 2027, l’international algérien peine à s’imposer dans le Rhône.

Plusieurs options s’offrent donc à lui à l’approche du mercato hivernal. Après plusieurs saisons à West Ham et une solide expérience en Premier League, l’ailier de l’OL est suivi par un club anglais… qui évolue actuellement en deuxième division anglaise.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Football League World, les dirigeants de Burnley auraient envoyé une offre sur les bureaux de la direction lyonnaise afin d’obtenir le renfort de Saïd Benrahma dans le cadre d’un prêt de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison.

Actuellement 3ᵉ de Championship (D2 anglaise), les Clarets sont en bonne position pour une remontée en Premier League la saison prochaine et aimerait s’appuyer sur le partenaire de Rayan Cherki dans la deuxième partie de saison. Désireux de renforcer leur secteur offensif, les pensionnaires de Turf Moor ont des vues sur l’international algérien et souhaitent l’attirer dès le mois de janvier.

Ces derniers jours, des intérêts venus du Golfe ont émergé, d’après nos confrères de L’Équipe. Benrahma pourrait-il se laisser séduire par un projet loin de l’Europe ? Cela pourrait être plus attractif que celui de Burnley, annoncé dans la course à l’Algérien d’après plusieurs médias britanniques.

Non pas que l’Angleterre n’attire pas un joueur qui a disputé six saisons avec Brentford et West Ham, mais simplement parce que les Clarets évoluent actuellement en Championship. Ils sont certes troisièmes à l’approche des fêtes, mais il n’est pas certain qu’évoluer en deuxième division anglaise entre dans les plans de Benrahma, quelle que soit la puissance financière de ces clubs. Affaire à suivre…