Le mystère autour de la vente OM s’épaissit. De nouvelles révélations viennent étayer un possible deal conclu entre avec Frank McCourt et des investisseurs saoudiens concernant le rachat de l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt déterminé à soutenir à l’Olympique de Marseille

La vente OM continue d’enflammer les débats dans la cité phocéenne. Alors que les rumeurs d’un rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens persistent depuis plusieurs années, le propriétaire américain, Frank McCourt, semble plus que jamais engagé à soutenir son projet marseillais.

Malgré un mercato estival impressionnants et des ambitions élevées, l’OM compte attirer de nouvelles recrues en ce mois de janvier. Selon plusieurs sources, Roberto De Zerbi a formulé de nouvelles demandes à Frank McCourt, qui serait disposé à renforcer son effectif.

Ces investissements témoignent ainsi de la volonté du propriétaire américain de doter son club des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, dont la qualification pour la prochaine Ligue des champions. . Pourtant, ces signaux positifs ne suffisent pas à étouffer les spéculations autour de la vente OM.

Vente OM : Un scénario qui ne convainc pas tout le monde

Le journaliste Thibaud Vézirian, grand partisan de cette thèse, affirme avec certitude que le « deal est déjà acté », en coulisse, impliquant notamment un consortium international mené par l’Arabie Saoudite. Pour justifier ces annonces, ill s’appuie notamment sur les récents investissements du club qu’il juge incompatibles avec la politique de rigueur prônée par Frank McCourt.

« La preuve avec De Zerbi, qui est un grand entraîneur, bien trop grand pour l’OM, et bien trop cher », souligne Thibaud Vézirian. Selon ce dernier, ces recrutements de grande envergure ne s’expliquent que par l’arrivée de nouveaux investisseurs disposés à mettre les moyens à l’Olympique de Marseille.

Des révélations à prendre avec prudence

De son côté, Frank McCourt dément fermement ces allégations. Le milliardaire américain a à plusieurs reprises affirmé son intention de rester aux commandes du club et de poursuivre son projet à long terme. Malgré les insistances de la vente OM, aucune preuve tangible n’a pour l’instant étayé ces affirmations.

En attendant que la vérité éclate, l’Olympique de Marseille continue de naviguer entre les ambitions sportives et les incertitudes liées à son avenir. Les supporters marseillais, quant à eux, attendent avec impatience de connaître le dénouement de ce dossier sensible, qui passionne le monde du football français depuis plus de quatre ans.