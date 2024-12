OM : Unité et ambition, le message fort de Pablo Longoria pour Marseille

Pablo Longoria se frotte les mains après une première partie de saison exceptionnelle de l’OM. Le président du club de Marseille a dressé un bilan positif d’une période qu’il qualifie d’exceptionnelle grâce à l’unité et l’ambition.

Pablo Longoria : « Je n’ai jamais vu une telle unité à l’OM »

Dans un message publié sur LinkedIn, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, s’est félicité de l’unité qui règne actuellement au sein du club. Le dirigeant espagnol n’a jamais connu une telle cohésion depuis son arrivée à Marseille en 2020. « Beaucoup de dévouement et de passion ont été investis dans le club ces derniers mois », a écrit Longoria.

« La réponse de tout le monde au sein du club a été extraordinaire et je n’ai jamais vécu une période d’une telle unité ici », a-t-il poursuivi. Cette ambiance positive s’explique notamment par l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif et le recrutement de Roberto De Zerbi comme entraîneur. Le trio semble fonctionner à merveille et les résultats sportifs commencent à porter leurs fruits.

« Il est maintenant temps de recharger nos énergies et de continuer à développer tous les projets et stratégies que nous avons en tête pour ce club incroyable qu’est l’Olympique de Marseille », a ajouté le président marseillais. Pablo Longoria a également annoncé son intention d’utiliser davantage les réseaux sociaux pour communiquer avec les supporters. Il a promis de partager davantage d’informations sur les projets du club dans les semaines à venir.