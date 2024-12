Mercato : Transfert manqué à l’OM, Brice Samba dévoile sa version !

Auteur d’une bonne première partie de saison avec le RC Lens, Brice Samba est revenu sur les rumeurs l’envoyant à l’OM. Le portier tricolore éclaire la situation avant le mercato.

Mercato : Brice Samba ne confirme pas un intérêt de l’OM

Brice Samba, gardien de but numéro un du RC Lens, a connu un été agité. Alors que l’arrivée d’Hervé Koffi dans les cages lensoises laissait présager un possible départ du portier français, les rumeurs s’étaient rapidement enflammées autour d’un intérêt de l’Olympique de Marseille.

Brice Samba était en effet présenté comme le potentiel successeur de Pau Lopez à l’OM. Dans une interview accordée à L’Équipe, Brice Samba est revenu sur ces spéculations. « Des choses ont été dites, mais c’est du passé. Aujourd’hui, je suis concentré sur mon avenir à Lens », a-t-il répondu. Le portier du RC Lens, qui a retrouvé son meilleur niveau, semble avoir définitivement enterré la hache de guerre avec son club.

Il préfère savourer son aventure à Lens

S’il reconnaît que des offres ont peut-être été transmises au club à son insu, Brice Samba préfère désormais savourer son présent . Titulaire indiscutable et auteur de performances de haut vol, il est devenu l’un des hommes forts d’un RCL qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Le capitaine lensois démontre qu’il est bien un leader et une pièce essentielle de l’équipe dirigée par Will Still. Son avenir reste lié à celui du club artésien, au grand bonheur des Sang et Or.