PSG Mercato : Le Real Madrid fait une proposition folle pour Vitinha

Intéressé par le profil de Vitinha pour remplacer Toni Kroos, qui a pris sa retraite l’été passé, le Real Madrid serait prêt à faire une offre folle au PSG pour tenter de déloger le milieu de terrain portugais. Explications.

PSG Mercato : Le Real Madrid veut faire douter Vitinha

Après Manchester United avec Nuno Mendes, c’est au tour du Real Madrid de tenter de faire douter Vitinha concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien milieu de terrain du FC Porto est en pourparlers pour parapher un nouveau bail, mais les dirigeants madrilènes ne le lâchent pas. À la recherche d’un digne héritier à Toni Kroos, le club espagnol penserait au joueur du PSG.

Selon les informations d’AS et d’Edition Merengue, le club de Kylian Mbappé aurait des vues sur le natif de Vila das Aves. Après le départ de Toni Kroos, la Maison-Blanche souhaite renforcer son effectif avec un joueur habile balle au pied et capable d’organiser le jeu de son équipe.

En ce sens, Vitinha correspond parfaitement au profil recherché par Carlo Ancelotti et le staff madrilène. Pour attirer le coéquipier de Warren Zaïre-Emery, le Real Madrid serait prêt à faire une proposition tentante à Luis Enrique.

Vitinha échangé contre Brahim Diaz ?

Si l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha pouvait se concrétiser par une offre de l’actuel champion d’Europe en titre, l’opération a, a priori, très peu de chances d’aboutir sur un transfert. En effet, le Paris Saint-Germain semble particulièrement attaché à son milieu de terrain, qui enchaîne les titularisations semaine après semaine. Depuis le début de la saison, Vitinha fait partie des joueurs les plus utilisés par son entraîneur, Luis Enrique, et peut se targuer d’avoir de plus en plus de responsabilités au sein du club parisien.

À priori, le Paris SG n’a aucune raison d’accepter un départ de son international portugais (25 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027. Toutefois, selon les informations du site Real Madrid Confidencial, le PSG pourrait profiter de l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha afin d’avancer sur l’une des priorités de Luis Enrique : Brahim Diaz. Le média espagnol va même jusqu’à affirmer qu’un échange entre les deux joueurs pourrait avoir lieu. Affaire à suivre…