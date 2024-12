ASSE : Une star clame sa passion pour l’AS Saint-Etienne, un effet de visibilité pour le club

Timothée Chalamet, star mondiale du cinéma, est un fervent supporter de l’ASSE. L’acteur franco-américain de 29 ans multiplie les déclarations sur son appartenance au peuple vert. De quoi promouvoir le club, qui est en quête d’un retour sur la scène internationale.

ASSE : Timothée Chalamet, star mondiale, fan inconditionnel des Verts !

L’ASSE compte plusieurs personnalités parmi ses supporters, dont Timothée Chalamet. Il ne s’en cache plus et ne manque aucune occasion de promouvoir l’AS Saint-Etienne, notamment en Amérique où il vit. Il s’est ainsi érigé en ambassadeur du club stéphanois à travers le monde. Dans une interview accordée à Nardwuar, un célèbre journaliste canadien, la star hollywoodienne a confié une anecdote qui achève de convaincre de son amour inconditionnel pour l’ASSE.

Il raconte avoir suivi le bus des Verts à vélo jusqu’à leur hôtel lorsqu’il était plus jeune. Timothée Chalamet avoue avoir été particulièrement marqué par la génération de Bafétimbi Gomis et Dimitri Payet entre 2007 et 2009. « Je suis un grand fan de Saint-Étienne. C’est probablement l’équipe que je soutiens le plus au monde, plus que les New York Knicks (club de basket de la NBA) », a-t-il affirmé.

Quand Chalamet fait rayonner l’AS Saint-Etienne en Amérique

Pour rappel, l’acteur est un passionné de football depuis son enfance et supporte l’ASSE depuis cette époque. En mars 2024, la déclaration d’amour de Timothée Chalamet pour le club stéphanois avait fait le buzz aux États-Unis, alors qu’il était en promotion des films Wonka puis Dune 2.

Selon Daniel Riolo, des investisseurs américains se sont interrogés sur l’identité de cette équipe qui est le club de cœur du célèbre acteur. Son engouement a, en tout cas, contribué à accroître la visibilité de l’ASSE outre-Atlantique. Trois mois plus tard, le club stéphanois a été racheté par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, dont le grand patron est Larry Tanenbaum, un milliardaire canadien.