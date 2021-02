AS Saint-Etienne : Vente de l'ASSE, le gros piège ?

Publié le 10 février 2021 à 23:28

Après le buz autour de la vente de l'OM, la vente de l'ASSE s'invite dans l'actualité du foot français. La rumeur sur le rachat de l'AS Saint-Étienne refait surface à un moment où le club est au plus mal. Ce feuilleton impliquant les deux propriétaires du club ligérien semble parti pour durer.

Vente de l'ASSE : Caïazzo et Romeyer comme des anges gardiens ?

La vente de l’ASSE est toujours d’actualité, mais Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne souhaitent pas céder leur club à un investisseur incapable de faire mieux que le duo qu’ils forment. Ils cherchent un investisseur minoritaire qui leur laissera la gestion de l’équipe en tenant compte de la spécificité du club stéphanois. Évidemment, les deux propriétaires de l’AS Saint-Étienne veulent éviter le piège de certains clubs français passés sous pavillon étranger sans forcément connaitre la réussite promise. C’est le cas de l’OM, des Girondins de Bordeaux et plus récemment de l’OCG Nice…

Rappelons que l'Olympique de Marseille est détenu depuis l'été 2016 par le milliardaire américain Frank McCourt. Ce dernier est aujourd’hui engagé dans un processus de vente de l’OM avec un fonds d’investissement saoudien. Quant à Bordeaux, il appartient désormais à King Street après le retrait du fonds d'investissement américain GACP (General American Capital Partners). Le Gym est, lui, la propriété du milliardaire britannique Jim Ratcliffe depuis août 2019. Il faut noter que le PSG, repris en main par le Qatar (QSI) en 2011, est l'un des rares exemples de réussite au niveau des clubs rachetés.

Vente de l'ASSE : Le DG de Saint-Étienne loue le modèle économique du club

Directeur général de l’ ASSE, Jean-François Soucasse a évoqué le projet des Verts sur France Bleu « Il y a un phénomène qui s'est accéléré, lorsque l'on regarde les dix plus grandes villes de France, elles sont toutes plus ou moins rachetées par les investisseurs russes, qataris, américains... Il y a plusieurs modèles », a-t-il fait remarquer avant de faire la comparaison avec le projet et le modèle économique de l’ASSE. « Aujourd'hui, l’AS Saint-Étienne montre qu'il y a un projet alternatif qui continue d'exister. C'est important d'avoir des actionnaires passionnés, qui aiment leur club, qui connaissent toutes les difficultés, qui au quotidien cherchent des solutions pour continuer à la développer et qui sont solides dans la tempête », a souligné le dirigeant stéphanois.

Vu les difficultés de certains clubs rachetés par des hommes d’affaires, Jean-François Soucasse assure qu’il « arrive parfois que certaines initiatives et rachats ne soient pas aussi performants que ce que l'on pouvait espérer au moment de leur arrivée ». La vente de l’ASSE évoquée il y a déjà quelques mois est malgré tout dans les plans de ses deux propriétaires Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Ces derniers ne ferment pas la porte à la vente du club. Seulement, ils aimeraient ne laisser la place qu’à des investisseurs capables de renflouer les caisses du club pour vite le faire grandir.

Pour l’heure, Sainté gère une situation devenue urgente, celle de se sortir des profondeurs de la Ligue 1. L’entraîneur Claude Puel, en manque d’un attaquant capable de marquer des buts et d’un défenseur pouvant réguler le jeu arrière, tire présentement le diable par la queue cette saison. Chaque match des Verts est une occasion pour les supporters d’essuyer de nouvelles désillusions, même si les victoires face à l’OGC Nice et le FC Metz au cours des trois derniers matchs laissent de l’espoir.

Christophe Galtier, l’arbre qui cachait la forêt ?

Le mercato hivernal de l’ASSE n’étant pas vraiment à la hauteur des attentes, Puel n’a pu recruter le milieu de terrain dont il avait besoin ainsi que les autres postes en souffrance. La fin de saison s’annonce difficile pour le prochain adversaire du FC Sochaux (Coupe de France) et du Stade Rennais FC en Ligue 1 Uber Eats. Le rival, l’Olympique Lyonnais, est aujourd’hui à bonne distance avec sa deuxième place du championnat grâce à ses 52 points, soit 13 positions plus hautes que l’As Saint-Étienne et ses 26 points.

Il faut noter que c’est le LOSC de Christophe Galtier, l’ancien entraîneur de l’ASSE, qui fait la course à la tête du championnat. Il est parvenu à reléguer le Paris Saint-Germain de toutes les stars du championnat à une triste troisième place. Ces meilleurs résultats ont été rendus possibles par la qualité du mercato estival de Lille OSC. Pour la saison prochaine, cette formation lilloise est pratiquement assurée de jouer la Ligue des champions ou la Ligue Europa, objectif inatteignable des Verts d’ici la fin de saison.













Par ALEXIS