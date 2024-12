Mercato RC Lens : Brice Samba sur le départ du RCL, son remplaçant déjà identifié

Brice Samba, sauf retournement de situation, devrait quitter le RC Lens lors du mercato d’hiver. Alors que le gardien de but est annoncé du côté du Stade Rennais, le RCL aurait déjà identifié son remplaçant.

Mercato RC Lens : Brice Samba proche d’un départ du RCL

C’est désormais une habitude de voir Brice Samba faire l’actualité lors des mercatos. L’été dernier, le gardien de but du RC Lens était déjà lié à des rumeurs d’un départ vers l’OM et même l’Arabie Saoudite. Mais l’international français est finalement resté chez les Sange et Or, avec toujours le brassard de capitaine. Alors que le mercato d’hiver s’ouvre le 1er janvier 2025, Samba a récemment évoqué son avenir dans une interview accordée à L’Equipe.

« Des trucs ont été dits (comme un intérêt de l’Olympique de Marseille). Après, c’est derrière moi. Là, c’est le futur que je vois, le prochain entraînement. Pour le reste, il faut poser la question au club. Peut-être qu’ils ont eu des offres dont je n’étais pas au courant », avait-il confié avant d’ajouter : « Après, bien sûr, qu’il y a toujours des choses que tu ne maîtrises pas, un gros club peut venir, poser de l’argent. Mais j’ai toujours été serein. J’ai un contrat jusqu’en 2028, donc je m’étais préparé à revenir ».

Si Brice Samba a semblé rassurer le club et les supporters, les derniers événements ont tout chamboulé. Selon les dernières informations, Brice Samba devrait s’engager avec le Stade Rennais pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Un rebondissement inattendu qui vient bousculer les plans du mercato du Racing Club de Lens pour cet hiver.

Le remplaçant de Brice Samba au RCL ciblé

Le départ de Brice Samba vers la Bretagne ouvre une nouvelle page dans l’histoire du RC Lens. Pour pallier son absence, les dirigeants lensois auraient jeté leur dévolu sur Alban Lafont. Le gardien nantais, en quête de stabilité, pourrait être tenté par un nouveau challenge dans le Nord. Les deux gardiens partagent le même agent, ce qui pourrait faciliter les négociations.

Cependant, rien n’est encore officiel et d’autres pistes pourraient être explorées par les dirigeants lensois. Le profil d’Alban Lafont correspondrait parfaitement aux attentes du RC Lens. Jeune, expérimenté et performant, le gardien nantais apporterait une stabilité supplémentaire à une équipe qui ambitionne de se qualifier pour une compétition européenne.