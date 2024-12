Stade Rennais Mercato : C’est fait, le SRFC tient sa première recrue de l’hiver

À quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, les choses s’accélèrent déjà du côté du Stade Rennais. Si le marché ouvre le mercredi, le SRFC vient de boucler sa première recrue et c’est un gros coup.

Stade Rennais Mercato : Visite médicale OK pour Seko Fofana avec le SRFC

Mal classé en Ligue 1 (12e) et désireux de remonter dans le classement en seconde partie de saison, le Stade Rennais prépare un mercato hivernal très animé. Pour atteindre leurs objectifs de début de saison, les dirigeants rennais sont prêts à faire les efforts nécessaires afin de renforcer considérablement l’effectif de Jorge Sampaoli. Et selon toute vraisemblance, Seko Fofana devrait être la première recrue hivernale du SRFC.

Après deux saisons passées en Arabie Saoudite, l’ancien milieu de terrain et capitaine du RC Lens s’apprête à faire son grand retour en France. D’après les informations du journal Le Parisien, l’international ivoirien a passé sa visite médicale « avec succès » ce lundi à Paris. Les dirigeants du SRFC ont trouvé un accord avec leurs homologues saoudiens d’Al-Nassr ce week-end.

🔴⚫ Selon Le Parisien, Seko Fofana serait en passe de s'engager avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain ivoirien, qui évoluait depuis un an et demi en Arabie saoudite, aurait passé ce lundi sa visite médicale avec succès à Paris, sa ville natale.https://t.co/3Cf3hghUi4 pic.twitter.com/yf3xa8DeKw — RMC Sport (@RMCsport) December 30, 2024

Le transfert est estimé à environ 23 millions d’euros pour le joueur de 29 ans. Seko Fofana pourra ainsi officiellement s’engager en faveur du club breton dès l’ouverture du mercato hivernal. Sauf improbable retournement de situation, l’ex-capitaine des Sang et Or sera la première recrue hivernale du SRFC. Ce n’est plus qu’une question d’heures.

Ce n’est pas tout puisque Fofana pourrait également être rejoint au Roazhon Park par un autre ancien Sang et Or. Alors que Jorge Sampaoli ne compte pas sur Steve Mandanda, le gardien international français Brice Samba est également en route pour signer à Rennes. Les dirigeants des deux clubs concernés ayant conclu un accord de principe la semaine passée. Un accord estimé à 15 millions d’euros.