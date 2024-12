Mercato Stade Rennais : Seko Fofana a passé sa visite médicale au SRFC

Avec Seko Fofana, le Stade Rennais réalise déjà un coup de maître sur le mercato. Annoncé en Bretagne depuis quelques jours, le milieu de terrain ivoirien a passé sa visite médicale en attendant son officialisation.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana sera bien un joueur du SRFC

Le Stade Rennais n’a pas perdu de temps en cette période de mercato hivernal. À l’aube du 1er janvier, date d’ouverture des transferts, les dirigeants rennais ont sécurisé l’un de leurs objectifs phares : Seko Fofana. Le milieu de terrain, ancien capitaine du RC Lens, s’apprête à retrouver la Ligue 1 après 18 mois passés en Saudi Pro League, où il a évolué sous les couleurs d’Al-Nassr et d’Al-Ettifaq.

Les discussions ont été intenses durant la période des fêtes, mais elles ont finalement abouti ce lundi 30 décembre, lorsque Seko Fofana a passé sa visite médicale à Paris, selon les informations du journal Le Parisien. L’accord entre les parties est désormais acté, et le SRFC devrait officialiser la signature de l’international français dans les jours à venir.

Seko Fofana, l’expérience au service du SRFC

À 29 ans, Seko Fofana arrive au Stade Rennais avec une solide expérience derrière lui. Le champion d’Afrique a connu un passage réussi au Racing Club de Lens entre 2020 et 2023, où il a joué un rôle clé dans la qualification du club pour la Ligue des champions. Un excellent parcours accompli grâce à son leadership et ses qualités de « box to box » qui serviront à une équipe rennaise en quête de stabilité en milieu de terrain.

L’entraîneur Jorge Sampaoli, qui souhaitait déjà Fofana lorsqu’il dirigeait l’OM, voit en lui un élément essentiel pour densifier un entrejeu parfois trop fragile. Le recrutement de l’Ivoirien est d’autant plus important que Rennes, actuellement 12e de Ligue 1, entend bien se repositionner en haut du tableau et viser une place européenne à la fin de la saison.

Le poids du président Arnaud Pouille

Ce transfert n’aurait peut-être pas eu lieu sans la persévérance d’Arnaud Pouille. Le président rennais, ancien directeur général de Lens, a joué un rôle majeur dans les négociations et a convaincu Seko Fofana de revenir en France, malgré les offres lucratives venues d’autres clubs saoudiens. La pression était d’autant plus forte que des concurrents de taille, notamment Al-Nassr, où Fofana avait évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo, tentaient de le garder.

Finalement, c’est le projet sportif rennais, et la confiance accordée par l’ensemble du club, qui ont séduit le joueur, actionnaire au RCL. Un transfert qui pourrait bien être le début d’une nouvelle ère pour le Stade Rennais, renforcé d’un joueur à la fois talentueux et déterminé.