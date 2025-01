Mercato OM : Le grand ménage de janvier est lancé à Marseille !

L’OM s’apprête à vivre un mercato d’hiver mouvementé. Marseille souhaite alléger son effectif pour faire de la place à de nouvelles recrues. Plusieurs joueurs sont sur la liste des départs.

Mercato OM : Les indésirables sur la liste des départs

Pablo Longoria, le président de l’OM, l’avait clairement annoncé : il faut faire de la place pour renforcer l’effectif lors de ce mercato d’hiver. Il faudra ainsi trouver une solution pour les joueurs en manque de temps de jeu et se débarrasser des indésirables mis au loft. « Tu dois toujours profiter des opportunités au mercato (…) Il va y avoir des actions lors du mercato, c’est normal parce qu’il y a des joueurs avec peu de temps de jeu pour qui il faut trouver de solutions », avait indiqué le dirigeant espagnol.

Plusieurs joueurs sont ainsi concernés par ce qui s’annonce comme un grand ménage. Chancel Mbemba, en fin de contrat en juin prochain, est le premier sur la liste. Le défenseur congolais, en froid avec le staff de l’OM, ne devrait pas prolonger et pourrait partir dès cet hiver moyennant une indemnité de transfert. Bamo Meïté et Ruben Blanco sont également sur le départ.

Le défenseur central ivoirien et le gardien espagnol manquent de temps de jeu et ne rentrent plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Amine Harit, auteur d’un début de saison prometteur, a quant à lui vu sa position fragiliser au sein du club après son expulsion face au PSG. Son départ semble inévitable. Lilian Brassier, Ulisses Garcia et Pol Lirola sont également susceptibles de quitter la Canebière lors de ce mercato d’hiver.

Le mercato de Marseille dépendra des départs

L’objectif de l’Olympique de Marseille est clair : alléger la masse salariale et recruter des joueurs plus performants. Les fonds ainsi dégagés pourraient permettre au club marseillais de se renforcer, notamment en défense centrale et sur les côtés. Danilo, le défenseur brésilien de la Juventus, est notamment suivi de près. Sauf qu’il est plus que jamais proche de rejoindre Naples.

Si les départs se confirment, l’OM aura les moyens de ses ambitions. Pablo Longoria a déjà fait ses preuves en recrutant des joueurs de qualité comme Adrien Rabiot. Les supporters marseillais attendent désormais de voir quels seront les noms des prochains renforts.