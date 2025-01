ASSE : Saint-Etienne victime d’un acharnement de la LFP ?

L’ASSE débutera l’année 2025 dans un Stade Geoffroy-Guichard qui ne fera pas le plein. Saint-Etienne est en effet sanctionné, avec surtout les Kops Nord et Sud qui resteront fermés. Une décision qui passe mal dans le Forez.

ASSE : Des célébrations qui tournent à la sanction pour Saint-Etienne

Pour le compte de la nouvelle année, le calendrier de la Ligue 1 prévoit deux matchs à domicile pour l’ASSE. Mais pour ces deux rencontres, Saint-Etienne va devoir les disputer à domicile à huis clos partiel au Stade Geoffroy-Guichard. Ceci en raison des incidents survenus lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille.

Les Kops Nord et Sud, poumon de l’ambiance du Chaudron, seront fermés. Une décision que conteste vivement l’avocat des supporters, Pierre Barthélémy. Lors du match contre le club phocéen, les supporters stéphanois avaient célébré la Sainte-Barbe et les 25 ans de l’Avant-Garde des Magic Fans par un déploiement impressionnant de fumigènes.

Si le spectacle était saisissant, il a valu à l’ASSE des sanctions de la part de la Ligue de Football Professionnel (LFP). La commission de discipline a décidé de fermer les deux principaux virages du stade Geoffroy-Guichard pour deux matchs.

Un acharnement contre les supporters de Saint-Etienne ?

Pour Pierre Barthélémy, avocat de l’Association nationale des supporters, ces sanctions sont disproportionnées. « Il y a une sorte d’acharnement de la commission de discipline contre les kops stéphanois et la Brigade Loire », déplore-t-il. Selon lui, la LFP semble vouloir éradiquer toute forme de pyrotechnie dans les stades, sans distinction entre les célébrations festives et les actes de violence.

« Quand on a la même sanction pour de la pyrotechnie festive, avec un magnifique tifo, que lorsque quelqu’un tire au mortier sur le parcage visiteur, on ne comprend pas vraiment », ajoute-t-il. Les supporters de l’ASSE, qui considèrent ces sanctions comme une atteinte à leur liberté d’expression et à leur attachement au club, ne comptent pas en rester là. Ils envisagent de mener différentes actions pour protester contre cette décision.