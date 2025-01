FC Nantes : Une gestion chaotique qui met le FCN en danger

Le FC Nantes traverse une période de grande instabilité. Les décisions contradictoires de la direction du FCN, notamment concernant l’entraîneur et les gardiens de but, créent une atmosphère délétère au sein du club.

FC Nantes : Un projet sportif bancal et des tensions internes au FCN

Le FC Nantes se retrouve pratiquement dans la même situation qu’il y a une saison à la même période. Le club des Canaris est en grande difficulté en championnat et des décisions fortes devraient être prises pour relancer le FCN. De quoi faire naître de vives tensions au sein de la direction ces dernières semaines.

Les divergences de vues entre Waldemar Kita et Franck Kita, les deux principaux dirigeants du club, sont de plus en plus apparentes. Cette division a notamment été mise en évidence lors de la question du remplacement d’Antoine Kombouaré. Les atermoiements et les compromis ont fragilisé le projet sportif. Si le président est pour un remplacement de Kombouaré, son frère lui préfère opter pour la continuité à la tête du FCN.

Un poste de gardien à trois têtes au FCN

La situation est particulièrement explosive au poste de gardien. Avec l’arrivée d’Anthony Lopes en provenance de l’Olympique Lyonnais, Antoine Kombouaré a décidé d’écarter Alban Lafont. Le gardien de but français, poussé vers la sortie, est écarté du groupe professionnel nantais en attendant de lui trouver une porte de sortie.

Avant même la signature de Lopes, le staff technique du FC Nantes avait déjà pris la décision de déclasser Alban Lafont au profit de Patrik Carlgren. Arrivé l’été dernier, le Suédois en a profité pour s’imposer comme titulaire et avait livré des prestations convaincantes. La présence simultanée de trois gardiens de haut niveau dans l’effectif risque de créer des tensions et de déstabiliser le vestiaire, si Lafont ne se trouve pas un point de chute.

Si la situation n’évolue pas rapidement, les conséquences pourraient être désastreuses pour le FC Nantes. Un vestiaire divisé, un effectif surchargé et une image ternie pourraient entraîner de mauvais résultats sportifs et éloigner les supporters. La direction des Canaris doit rapidement trouver des solutions pour sortir de cette crise.

Une clarification de la gouvernance, un renforcement de la cohésion au sein du staff technique et des choix sportifs plus clairs sont indispensables pour redonner confiance aux joueurs et aux supporters.