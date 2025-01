Coup de tonnerre au PSG : Al-Khelaïfi boucle l’arrivée de Cristiano Ronaldo

Quelques heures seulement après l’ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG est déjà associé à une grosse rumeur : Nasser Al-Khelaïfi serait en train de négocier avec Cristiano Ronaldo, l’attaquant d’Al-Nassr pour une arrivée dans la capitale.

Mercato PSG : Négociations entre Al-Khelaïfi et Cristiano Ronaldo

En fin de contrat en juin prochain, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore s’il va poursuivre son aventure en Arabie Saoudite sous les couleurs d’Al-Nassr. À bientôt 40 ans, l’attaquant portugais ne pense encore à la retraite et pourrait bien s’offrir un nouveau challenge la saison prochaine. Et contre toute attente, le journaliste Pedro Almeida assure ce jeudi soir que Nasser Al-Khelaïfi serait en discussions avancées avec le quintuple Ballon d’Or.

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le Paris SG a attiré de nombreuses stars pour renforcer son effectif et viser la Ligue des champions. La Ligue 1 a ainsi vu défiler David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et bien d’autres dans la capitale.

Bien que souvent évoquée, l’arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG ne s’est jamais concrétisée. Mais la situation pourrait évoluer. L’ancien attaquant du Real Madrid étant à six mois de la fin de son contrat avec Al-Nassr. Même si la rumeur a rapidement été démentie.

Aucun contact entre Cristiano Ronaldo et le Paris SG

Récemment, Cristiano Ronaldo s’est fendu d’une déclaration totalement flatteuse à l’endroit du Paris Saint-Germain, tout en dénigrant la Ligue 1. « Je me fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris », a notamment déclaré la star portugaise.

De là à imaginer Ronaldo à Paris cet hiver ou l’été prochain ? Alors qu’un journaliste portugais a affirmé que le PSG était en négociations avec l’ancien protégé de Zinedine Zidane, l’information a été démentie par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, ainsi que l’Insider Djamel, bien renseigné sur le club de la capitale.