PSG Mercato : La condition à l'arrivée de Cristiano Ronaldo

Publié le 24 novembre 2020 à 16:50

L'avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus est incertain et, logiquement, les rumeurs vont bon train. Celles-ci qui envoient CR7 au PSG ne sont pas toutes infondées, car le Portugais attirent forcément les convoitises. La presse italienne a donné des précisions sur les futures décisions du quintuple Ballon d'Or.

Le PSG ne lâche pas Cristiano Ronaldo

Leonardo ne l'a pas caché dans une exercice de communication il y a quelques jours, il faut s'attendre à voir de grands noms du football liés au PSG. "Dans combien de clubs un joueur du niveau de Cristiano peut jouer. Quatre ou cinq clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG entre dans ce cercle et tout le monde parle du PSG. Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments, des situations. C'est normal qu'il y ait des choses comme ça", avait déclaré le directeur sportif, mettant un coup de fouet aux rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo à Paris. Pas vraiment à l'aise la saison passée sous les ordres de Maurizio Sarri, le Portugais a eu des idées de départ, accentuées par la polémique liée à son infection au Covid-19 courant octobre. Pourtant, l'avenir du quintuple Ballon d'Or se situerait bien du côté de Turin et pas de la capitale française.

Une saison déterminante pour CR7

Car depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo à la tête de la Juventus, Cristiano Ronaldo se sent beaucoup mieux. "Cristiano Ronaldo veut donner un coup de main à Pirlo pour gagner lors de sa première année en tant que manager et Pirlo veut permettre à Ronaldo d'atteindre ses objectifs personnels, a révélé Guido Vaciago, journaliste à Tuttosport. Mais, par-dessus tout, sa relation avec Andrea Pirlo a lié encore plus CR7 à la Juventus. Alors que des rumeurs circulent ces derniers jours sur l'avenir du joueur portugais, associé à pratiquement tous les meilleurs clubs européens lors de la dernière trêve nationale, Cristiano Ronaldo semble de plus en plus convaincu qu’il doit honorer l’intégralité de son contrat avec la Juventus, lequel expire à la fin de la saison prochaine." Le PSG semble pouvoir passer son tour pour cette saison, à moins que...

À moins que la Juventus craque en C1. "Seul CR7 a des certitudes sur l'avenir de CR7, il est le véritable propriétaire de son destin et le seul à pouvoir décider où jouer la saison prochaine, a ajouter Guido Vaciago. Mais il existe en ce moment des certitudes raisonnables pour affirmer que Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention de quitter la Juventus avec un an d'avance sur le calendrier." Malgré tout, les résultats de la Juventus en Ligue des champions vont être déterminants, car la coupe aux grandes oreilles est bien le seul objectif de Cristiano Ronaldo, qui n'a que faire du titre en Serie A, où la Juventus pointe déjà à quatre longueur de l'AC Milan, leader. En cas d'élimination prématurée en C1, le PSGpourrait se retrouver en pole position.













Par Matthieu