ASSE : Antoine Leautey, un appel du pied à Saint-Etienne en plein mercato ?

L’ASSE avait tenté, sans succès, de recruter Antoine Leautey à l’Amiens SC lors du mercato estival de 2023. Alors que le mercato hivernal de 2025 vient d’ouvrir officiellement, le joueur livre des confidences sur l’intérêt des Verts. S’agit-il d’un appel du pied de l’ailier amiénois ?

Mercato : Antoine Leautey balance sur son refus à l’ASSE

N’ayant pas réussi à remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison 2022-2023, l’ASSE avait ciblé plusieurs joueurs de Ligue 2 qu’elle jugeait capables de l’aider à retrouver rapidement l’élite. Antoine Leautey figurait parmi eux.

Le club stéphanois a formulé plusieurs offres au joueur et à son club, mais celles-ci ont été catégoriquement rejetées. « Si c’est pour aller dans un autre club de Ligue 2, je ne suis pas intéressé. Je me sens bien à Amiens. L’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs », avait répondu le numéro 7 d’Amiens SC.

Un an et demi plus tard, il se confie sur son refus de rejoindre l’AS Saint-Etienne. Antoine Leautey avoue ne pas regretter du tout d’être resté au club samarien en Ligue 2.

« Je n’ai aucun regret quant à ma non-venue à l’ASSE. Je ne peux pas dire que ma décision finale n’a pas été acceptée. Finalement, avec le recul, je suis même content de ne pas y être, pour différentes raisons », a-t-il déclaré sur le site Le11hdf, en rappelant que les rumeurs de mercato le liaient constamment à l’AS Saint-Etienne.

Le joueur d’Amiens SC attire-t-il l’attention de Saint-Etienne sur lui ?

Grâce à sa polyvalence, Antoine Leautey peut également évoluer au poste de piston droit. Il était la priorité des Stéphanois pour occuper le couloir droit de l’équipe alors dirigée par Laurent Batlles.

Il lui reste encore un an et demi de contrat à Amiens, mais sa déclaration pourrait être interprétée comme un appel du pied à l’ASSE, compte tenu du timing. Nous sommes au troisième jour du mercato hivernal. De plus, la direction des Verts est en quête de joueurs capables de l’aider à se maintenir en Ligue 1.