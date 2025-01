PSG : Luis Enrique lâche un indice sur le mercato d’hiver

De passage en conférence de presse jeudi, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, s’est exprimé sur le mercato hivernal qui a ouvert ses portes depuis le 1er janvier. Le club de la capitale pourrait accueillir de nouveaux visages.

Mercato PSG : Luis Enrique ouvre la porte à des renforts cet hiver

Le mercato hivernal vient officiellement d’ouvrir ses portes et les rumeurs de transferts s’intensifient d’ores et déjà. En France, le Paris Saint-Germain, qui veut renforcer son effectif en vue des prochaines échéances de Ligue des Champions, se trouve également associé à diverses pistes.

Lors de sa conférence de presse jeudi, avant le Trophée des Champions face à l’AS Monaco, à Doha, Luis Enrique s’est exprimé sur la position du PSG concernant le mercato hivernal. S’il reconnait la particularité de la fenêtre des transferts de janvier, le technicien espagnol se dit ouvert à accueillir de nouveaux renforts.

« Comme vous le savez, le mercato est ainsi fait. Nous sommes toujours ouverts à l’idée de renforcer notre équipe, mais aujourd’hui, après avoir vu mes joueurs s’entraîner, je réalise la chance que j’ai d’être l’entraîneur d’un club avec une telle qualité, une telle ambition et un tel niveau de joueurs. C’est un plaisir pour moi. Bien sûr, si nous pouvons renforcer l’équipe, nous essaierons de le faire, mais c’est une mission très difficile, et plus particulièrement durant les périodes de transfert.

Les meilleurs joueurs ne sont pas disponibles. C’est déjà difficile en été, mais ça l’est encore plus maintenant. Nous voulons toujours nous améliorer, mais nous restons calmes, car nous voyons la façon dont l’équipe et le club se développent et je pense que nous allons continuer d’améliorer le niveau de nos performances, niveau qui est déjà très élevé », a déclaré Luis Enrique.

Selon plusieurs sources, les dirigeants parisiens attendent de connaître le dénouement pour Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, deux joueurs dont Luis Enrique ne veut plus, avant de recruter cet hiver.