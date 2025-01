Surprise à l’OM : Le Stade Rennais s’attaque à Valentin Rongier !

Le Stade Rennais va-t-il priver l’OM d’un milieu durant ce mercato ? Les Bretons tentent de débaucher Valentin Rongier de l’Olympique de Marseille. Une opération inattendue, mais pas impossible.

Mercato : Le Stade Rennais en négociations pour Valentin Rongier

Après l’arrivée de Séko Fofana, le Stade Rennais ambitionne de frapper un nouveau gros coup sur le mercato hivernal. Le club breton, toujours à la recherche de renforts pour étoffer son effectif, a coché le nom de Valentin Rongier, selon les informations de RMC Sport. Le nouvel entraîneur rennais, Jorge Sampaoli, aimerait s’offrir les services du milieu de terrain français, avec qui il a déjà collaboré à l’Olympique de Marseille.

Les premiers contacts entre les deux clubs ont déjà eu lieu et remonteraient à la fin de l’année dernière. Les dirigeants du SRFC pensaient pouvoir profiter de la situation délicate de Valentin Rongier à l’OM pour l’attirer en Bretagne. Cependant, le joueur de 30 ans a retrouvé du temps de jeu et sa place dans le onze de départ de Roberto De Roberto. Il comptabilise 11 rencontres disputées à ce stade de la compétition.

L’OM ferme la porte pour son éventuel départ

Malgré cette évolution, Rennes n’a pas abandonné l’idée de recruter le joueur. Des discussions ont repris entre les deux clubs, mais la réponse de l’Olympique Marseille a été claire : Valentin Rongier est un élément essentiel du dispositif de Roberto De Zerbi et ne sera pas cédé cet hiver. Le club phocéen, conscient que son contrat se termine en juin 2026, souhaite conserver vaille que vaille son vice-capitaine cette.

Néanmoins, la détermination du Stade Rennais et l’intérêt personnel de Jorge Sampaoli pour l’ancien Nantais pourraient relancer le dossier dans les prochaines semaines. Le mercato hivernal n’est pas terminé et les Rouge et Noir pourraient revenir à la charge. Sauf que l’Olympique de Marseille, fermement décidé à conserver son milieu de terrain, semble pour l’instant barrer la route aux Bretons.