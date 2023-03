Stade Rennais : Bruno Genesio tacle les dirigeants du SRFC

Publié par Enzo Vidy le 06 mars 2023 à 11:54

Après la défaite du Stade Rennais face à l' OM dimanche soir, Bruno Genesio a lâché une réponse assez froide sur le projet du SRFC, axé sur la jeunesse.

L'enjeu était immense dimanche soir au Roazhon Park. Après les matchs nuls du RC Lens et de l'AS Monaco, le Stade Rennais avait l'occasion de frapper un grand coup dans la course au podium, en revenant notamment à 3 points de l' OM en cas de succès. Mais comme trop souvent dans les grands rendez-vous, le SRFC a failli à sa mission.

Dans un match assez fermé, les deux équipes se sont procurées plusieurs occasions, sans parvenir à trouver la faille. Si la barre a sauvé les Marseillais en début de match, Steve Mandanda a également répondu présent dans les buts du Stade Rennais. C'est en début de seconde période que l' OM trouvera l'ouverture sur un coup franc rapidement joué qui témoigne de la naïveté d'une défense rennaise toujours aussi friable. Sead Kolasinac reprend un centre de Cengiz Ünder et fait exulter les nombreux supporters marseillais présents au Roazhon Park.

Sonné, le Stade Rennais tentera de réagir, en vain. Le score n'évoluera plus, et l' OM frappe un grand coup dans la lutte pour la deuxième place. Pour les Rouge et Noir, le podium continue de s'éloigner.

Stade Rennais : Le message enigmatique de Bruno Genesio sur le projet du SRFC

C'est un Bruno Genesio extrêmement déçu qui s'est présenté en conférence de presse. À l'issue de la défaite 1-0 du Stade Rennais, le coach Rouge et Noir n'a pas caché sa frustration. "On connaît l’importance du premier but dans ce genre de match, surtout contre eux. Ce n’est pas admissible d’encaisser un but comme ça lorsque vous voulez jouer le podium, et concurrencer ce genre d’équipe."

Relancé sur la notion de maturité et le projet axé sur la jeunesse, la réponse de Bruno Genesio ne devrait pas être du goût de ses dirigeants. "Je n'ai pas l’habitude de faire ces remarques en public…" Une réponse brève qui témoigne de la période assez difficile actuellement traversée par le Stade Rennais.