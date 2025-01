AJ Auxerre : Jubal confiant avant le duel contre le RC Strasbourg

Pour la reprise du championnat, l’AJ Auxerre affrontera le RC Strasbourg en déplacement. Une rencontre cruciale pour les Auxerrois, qui doivent impérativement s’imposer pour débuter l’année sur une note positive. Lors d’une conférence de presse, le capitaine brésilien Jubal s’est montré confiant et déterminé.

Jubal : « Strasbourg sera un match clé »

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Jubal joue un rôle central dans le dispositif d’Alexandre Dujeux. En tant que capitaine, il parvient à motiver ses coéquipiers et à élever le niveau de jeu de l’équipe à chaque match. Avant cette reprise décisive, le défenseur brésilien et ses coéquipiers se disent prêts à relever le défi. « Nous avons beaucoup travaillé cette semaine, ce qui nous a permis de retrouver nos automatismes », a-t-il déclaré.

Concernant le match face au RC Strasbourg, Jubal reste vigilant tout en affichant un certain optimisme : « À l’extérieur, nos prestations ont parfois été insuffisantes, ce qui nous a coûté cher. Nous avons travaillé dur pour y remédier. Strasbourg représente un adversaire jeune et dynamique, un peu comme Toulouse », a-t-il ajouté, confiant en les capacités de son équipe.

Un objectif clair pour 2025

Jubal a également évoqué l’état d’esprit du groupe et ses ambitions pour la nouvelle année. « J’espère que nous aborderons ce match avec une approche différente. Ce groupe a déjà prouvé qu’il pouvait offrir des performances de haut niveau. En 2025, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir », a-t-il affirmé. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central préfère rester concentré sur les défis immédiats. « Mon avenir ? Je veux tout donner pour le club. Je me sens bien ici, les supporters m’apprécient, et je suis très heureux. Ce club fait partie de moi », a-t-il conclu.