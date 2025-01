Mercato ASSE : Eirik Horneland tient son buteur providentiel

À la recherche d’un attaquant de couloir pour compenser la blessure longue durée de Ben Old, le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, aurait jeté son dévolu sur un joueur des Glasgow Rangers.

Mercato ASSE : Saint-Etienne vise un buteur des Rangers ?

L’AS Saint-Étienne souhaite s’activer cet hiver pour renforcer un effectif jugé trop limité qualitativement et amoindri par plusieurs blessures. Le secteur offensif est particulièrement ciblé. La priorité du club réside dans la recherche d’un attaquant de couloir, notamment pour pallier la blessure de longue durée de Ben Old, l’international néo-zélandais qui avait montré de belles promesses en début de championnat et dont le retour n’est pas attendu avant la fin de saison.

Néanmoins, la longue suspension d’Ibrahim Sissoko (cinq matchs) pourrait pousser le club stéphanois à revoir ses plans de recrutement cet hiver. Cette question a été soulevée récemment, et la piste dévoilée par Tam McManus, ancien joueur professionnel écossais, pourrait apporter une réponse.

Le Daily Record rapporte que, selon Tam McManus, désormais consultant sportif pour PLZ Soccer et chroniqueur pour Record Sport, l’AS Saint-Étienne pourrait formuler une offre pour Cyriel Dessers, attaquant né à Tongres en Belgique et possédant également la nationalité nigériane.

Dessers a connu un parcours international, évoluant en Belgique (Genk, Lokeren, Louvain), aux Pays-Bas (NAC Breda, Utrecht, Heracles Almelo et Feyenoord), en Italie (Cremonese) et, depuis le 6 juillet 2023, en Écosse, où il porte les couleurs des Glasgow Rangers. Aux dernières nouvelles, le club écossais serait vendeur.

Une offre de 5M€ en préparation pour Cyriel Dessers ?

Selon les informations du média britannique Daily Record, l’ASSE prépare une offre pour s’attacher les services de Cyriel Dessers. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international nigérian a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines et le club écossais souhaiterait s’en séparer durant ce mercato hivernal.

Le buteur de 30 ans avait pourtant été recruté l’été dernier en provenance de Cremonese, mais il ne semble plus entrer dans les plans de l’entraîneur des Glasgow Rangers. Toujours selon la même source, les Rangers attendraient environ 5 millions d’euros pour ce transfert, un montant que les dirigeants de l’ASSE n’accepteront pas si facilement au vu du budget limité de cet hiver. Pour rappel, l’ASSE est revenue à la charge pour l’international tunisien, Amin Cherni, et doit également composer avec la concurrence de Blackburn pour Mohamed Farsi.