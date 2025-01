PSG Mercato : Victor Osimhen et Rayan Cherki au Paris SG cet hiver ? La réponse tombe

Quatre jours après l’ouverture officielle du mercato hivernal, Téléfoot a fait le point sur les priorités du PSG, notamment les dossiers Victor Osimhen et Rayan Cherki, longtemps associés au Paris SG.

PSG Mercato : Le Paris SG écarte Rayan Cherki et Victor Osimhen de ses plans

Plusieurs fois lié au Paris Saint-Germain depuis ses débuts, Rayan Cherki était tout proche de signer l’été dernier, restant finalement à l’Olympique Lyonnais, où il a même prolongé son contrat jusqu’en 2026. Et seulement quelques mois après, la situation a radicalement changé : selon les informations de Téléfoot, le milieu offensif de 21 ans n’est plus du tout dans les plans du PSG.

Ce dimanche, le journaliste Saber Desfarges a expliqué que l’international espoir français, qui est très apprécié de Luis Enrique, ne rejoindrait pas l’effectif parisien cet hiver. Cherki n’est d’ailleurs pas le seul : contrairement à ce qui peut se dire à l’étranger, Victor Osimhen ne serait pas non plus dans les plans des Rouge et Bleu.

18 Rayan CHERKI (ol) during the Ligue 1 Uber Eats match between Le Havre AC and Olympique Lyonnais at Stade Oceane on January 14, 2024 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Annoncé depuis plusieurs semaines comme une cible potentielle du Paris Saint-Germain pour compenser l’éventuel départ de Randal Kolo Muani, l’attaquant nigérian ne rejoindra finalement pas le club de la capitale cet hiver. Actuellement sous contrat avec Naples et prêté à Galatasaray, le joueur de 25 ans ne figure plus dans les plans du PSG, selon les informations de Téléfoot.

Bien que le club souhaite renforcer son secteur offensif, ce dossier, tout comme celui du Lyonnais Rayan Cherki a été abandonné. Selon le média sportif, Luis Campos et Luis Enrique semblent avoir revu leurs priorités.

Un ailier et un défenseur central attendus au Paris SG

D’après l’émission dominicale, le PSG se concentre désormais sur le recrutement d’un ailier capable de concurrencer Bradley Barcola, dont les performances peinent à convaincre ces dernières semaines. Ce renfort est devenu une priorité pour l’entraîneur Luis Enrique afin de dynamiser son attaque. En parallèle, le PSG pourrait également s’activer sur le marché pour un défenseur central.

Victor Osimhen of SSC Napoli looks on during the Champions League football match between SSC Napoli and FC Barcelona at Diego Armando Maradona stadium in Naples (Italy), February 21st, 2024./Sipa USA No Sales in Italy – Photo by Icon Sport

Toutefois, cette piste dépendra de l’avenir de Milan Skriniar, régulièrement annoncé sur le départ et notamment dans le viseur de Galatasaray. Si un transfert de l’international slovaque venait à se concrétiser, Luis Campos, le conseiller sportif de Paris, passerait alors à l’offensive pour lui trouver un remplaçant cet hiver.