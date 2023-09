Malgré un mercato estival XXL, Luis Campos ne convainc toujours pas au PSG. Annoncé sur le départ, il pourrait être remplacé par un ancien de la maison.

Mercato PSG : Un nouveau directeur sportif pour virer Luis Campos ?

Si le Paris Saint-Germain a réalisé un recrutement fort apprécié avec des renforts de taille comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Manuel Ugarte, le conseiller football Luis Campos ne ferait toujours pas l’unanimité auprès des décideurs qataris du club de la capitale française. D’après les renseignements obtenus par Foot Mercato, il serait reproché au dirigeant portugais sa trop grande proximité avec son compatriote Jorge Mendes, qui aurait notamment une trop grande influence sur le mercato des Rouge et Bleu. Dans ce cas, le journaliste Santi Aouna révèle que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar seraient à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Toujours selon la même source, plusieurs profils seraient à l’étude en ce moment et un nom se dégagerait déjà pour l’éventuelle succession de Luis Campos.

Maxwell, le candidat idéal pour le poste ?

Alors que Luis Campos pourrait être remercié dans les semaines ou mois à venir, le nom qui circulerait en ce moment dans les couloirs de la Factory, le siège du Paris Saint-Germain, serait celui de Maxwell. Ancien joueur du PSG (2012-2017), le Brésilien de 42 ans connaît très bien le club parisien puisqu’il a également été coordinateur sportif entre 2017 et 2019 avant d’être nommé recruteur pour le champion de France en titre. Foot Mercato assure que les hauts décideurs du PSG réfléchiraient à lui offrir le poste de Luis Campos. Surtout que l’ancien arrière gauche aurait été déterminant dans certains dossiers cet été.

« Les hautes sphères parisiennes ne semblent donc pas vraiment satisfaites du travail réalisé par l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, qui travaille d’ailleurs toujours en tant que directeur sportif du côté du Celta de Vigo dans le même temps. Le PSG souhaite donc repartir sur de nouvelles bases et pense déjà à un autre profil à ce poste. En interne, le nom de l’ancien joueur du club Maxwell est très apprécié par exemple. Le Brésilien a d’ailleurs bien aidé le PSG lors de ce mercato », explique le média sportif.