Transfert OM : Une condition fixée pour l’arrivée de Pau Lopez à Lens

Après un prêt compliqué à Gérone, Pau Lopez s’apprête à rejoindre le RC Lens durant ce mercato. Mais l’OM reste intransigeant dans les négociations.

L’OM exige la prise en charge totale du salaire de Pau Lopez

Alors que Brice Samba est toujours attendu à Rennes, le RC Lens active en coulisse pour trouver son successeur. Parmi les noms évoqués, celui de Pau Lopez revient avec insistance. Prêté par l’OM à Gérone, le gardien de but espagnol n’a pas trouvé sa place en Catalogne et souhaiterait quitter le club durant ce mercato d’hiver. Un prêt au RC Lens semblait même être la solution idéale pour toutes les parties prenantes.

Toutefois, les négociations s’avèrent plus complexes que prévu. Le principal point de blocage réside dans le salaire de Pau Lopez. Estimé entre 3,5 et 4 millions d’euros annuels, ce montant pose problème aux dirigeants lensois. Et selon les informations de La Provence, la direction de l’Olympique de Marseille est intransigeante sur ce point : elle ne souhaite pas participer au financement du salaire du joueur dans le cadre d’un prêt.

Des exigences trop élevées pour le RC Lens

Cette position ferme de l’OM pourrait faire capoter l’arrivée de Pau Lopez dans le Nord. Si les deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord sur ce point précis, l’Espagnol ne rejoindra pas le RC Lens. De plus, l’avenir de Brice Samba n’est pas encore totalement réglé. Tant que le transfert de l’international français vers le Stade Rennais n’est pas officialisé, les négociations avec l’OM pour Pau Lopez pourraient être mises en stand-by.

🚨 | Le RC Lens ergote sur la prise en charge du salaire, autour de 300 000 euros mensuels.



Les dirigeants marseillais n’envisage pas de débourser le moindre centime pour un joueur qu’il n’aura plus sous la main.



Si les négociations n’aboutissent pas, l’OM entend laisser Pau… pic.twitter.com/Xl3FT1kR7O — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 6, 2025

Le RC Lens se retrouve donc dans une situation délicate. Les nombreuses contraintes financières pourraient compliquer la réalisation de ce transfert. Les prochains jours devraient être décisifs dans ce dossier.