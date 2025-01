Coup de tonnerre au PSG : Accord entre Mohamed Salah et Al-Khelaïfi

Proche de Mohamed Salah, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a profité de sa situation actuelle à Liverpool pour lui glisser une belle offre. Et visiblement le club de la capitale pourrait frapper un très gros coup l’été prochain.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi veut Mohamed Salah au Paris SG

Après huit saisons de bons et loyaux services, Mohamed Salah a annoncé qu’il dispute sa dernière année sous les couleurs de Liverpool, aucune progression n’a été notée dans les négociations avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain.

À l’instar d’autres grands clubs européens et de l’Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain aurait décidé de contacter l’entourage du joueur de 32 ans en vue d’une arrivée libre en fin de saison. Et d’après les médias étrangers, les premiers échanges entre Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah auraient rapidement abouti à un premier accord.

En effet, selon les dernières informations du site Don Balon, un pré-accord oral aurait été trouvé entre les deux parties pour une arrivée de l’international égyptien à Paris. En tant que représentant du monde arabe, Salah serait un coup retentissant pour le Paris Saint-Germain et le Qatar. Bien qu’aucun accord n’ait été officiellement signé, plusieurs sources confirment les manoeuvres souterraines d’Al-Khelaïfi dans ce dossier.

Al-Khelaïfi à la baguette pour Mohamed Salah

Un peu plus en retrait depuis l’arrivée de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi reprend du service sur un dossier qui pourrait être le gros coup de l’année 2025. Le PSG vise Mohamed Salah, ami personnel du président parisien, et l’homme d’affaires qatari serait lui-même à la baguette pour conclure ce gros deal. En effet, le puissant dirigeant de 51 ans entretient des relations amicales avec l’attaquant des Reds.

Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années, notamment depuis l’époque où l’ancien protégé de Jürgen Klopp était consultant pour la chaîne qatarie beIN Sports. Depuis 2011 et l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, l’un des principaux objectifs est d’attirer une star capable d’incarner l’ambition du monde arabe. Star incontestée de l’Égypte et des pays alentours, Mohamed Salah possède le profil idéal pour réaliser ce vieux rêve de Doha. D’après Livefoot, Nasser Al-Khelaïfi a donc carte blanche pour tenter de signer le natif de Nagrig.