Mercato PSG : Dénouement imminent pour le transfert de Kolo Muani

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95M€, Randal Kolo Muani n’est pas parvenu à s’imposer au PSG. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, l’attaquant français se dirige vers la Serie A.

Mercato PSG : Le départ de Randal Kolo Muani acté en interne ?

Présent dans le groupe du Paris Saint-Germain, qui a effectué le déplacement à Doha à l’occasion du Trophée des Champions, Randal Kolo Muani n’a pas été retenu pour le match face à l’AS Monaco. Totalement ignoré par Luis Enrique, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort ne fait clairement pas partie des choix de l’entraîneur espagnol, qui ne se cache plus pour le lui montrer. Une situation qui pousse le Paris SG à envisager désormais le départ du joueur de 26 ans durant ce mercato hivernal. Une décision qui représente un « bon coup » mercato, aux yeux de Guillaume Hoarau.

« Aujourd’hui, pour les clubs, qui ont les moyens de se l’offrir, Randal Kolo Muani est quoi qu’il arrive un bon coup à faire, même en termes de revente potentielle. Sur le plan sportif, c’est à lui de privilégier un club tourné vers l’offensive avec lequel il pourra performer. En tant que fan devant la télé, les championnats allemands et anglais me semblent les plus adaptés.

Mais je pense qu’il est assez grand pour savoir ce qui est le mieux pour lui », a confié l’ancien buteur du PSG dans les colonnes du journal Le Parisien. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le natif de Bondy se dirige vers un départ et une destination se préciserait déjà pour son avenir.

Randal Kolo Muani se rapproche de la Juventus Turin

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani se rapproche d’un départ à la Juventus Turin cet hiver. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l’international français, notamment l’AS Monaco, déjà recalé par le PSG. Outre le club du Rocher, le partenaire d’Ousmane Dembélé est également sur les tablettes de Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Leipzig, l’AC Milan et la Juve.

Cette dernière destination semble d’ailleurs la plus probable pour l’attaquant parisien cet hiver. Il y a quelques semaines, les médias évoquaient un échange entre le Kolo Muani et Dusan Vlahovic, qui aurait pris la direction de Paris. Mais la situation a évolué selon The Athletic, qui révèle ce mardi que Thiago Motta, l’entraîneur de la Vieille Dame, ne souhaite en aucun cas se séparer de l’attaquant serbe.

Le Français serait plutôt attendu à Turin pour épauler Vlahovic sur le front de l’attaque des Bianconeri. L’affaire pourrait se conclure dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat, dont le montant reste à être défini.