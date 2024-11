Coup de théâtre au PSG : Enrique lance un défi à Kolo Muani

Lassé de son utilisation au PSG, Randal Kolo Muani envisagerait sérieusement de changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Sauf que la situation de l’attaquant français pourrait évoluer selon son entraîneur Luis Enrique.

PSG : Kolo Muani sur le départ ? Luis Enrique ne le compte plus

Recruté pour 90 millions d’euros à l’été 2023, Randal Kolo Muani peine à s’imposer au Paris Saint-Germain. Malgré des performances convaincantes en équipe de France, l’attaquant de 25 ans ne parvient pas à confirmer au plus haut niveau avec le club de la capitale. Selon plusieurs médias locaux et étrangers, Luis Enrique ne serait plus satisfait de ses prestations et envisagerait de s’en séparer dès cet hiver.

Depuis le début de la saison, Kolo Muani a été relégué sur le banc à plusieurs reprises. Son temps de jeu s’est considérablement réduit, et ses statistiques sont en deçà des attentes placées en lui. Le coach espagnol, adepte d’un jeu de possession, semble privilégier d’autres profils offensifs comme Kang-In Lee, Désiré Doué et Marco Asensio, malgré l’absence de Gonçalo Ramos.

Ce qui fait dire au journal Le Progrès qu’un départ de Randal Kolo Muani lors du prochain mercato hivernal est plus que probable. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort pourrait ainsi être cédé pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros. Mais l’entraîneur parisien assure que tout n’est pas encore perdu pour le natif de Bondy.

Luis Enrique prêt à relancer Randal Kolo Muani ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani peine à s’imposer dans le onze de départ. L’attaquant français, pourtant prometteur lors de son passage à Francfort, voit son temps de jeu se réduire considérablement. Si les rumeurs d’un départ cet hiver se sont multipliées, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a récemment laissé entrevoir une possible évolution de la situation.

De passage en conférence de presse samedi soir, après la victoire de son équipe face au RC Lens, le technicien espagnol a été interrogé sur l’avenir de Kolo. Malgré les rumeurs d’un potentiel départ de son numéro 23 en janvier, Luis Enrique a confié qu’il était prêt à changer d’avis le concernant et donc à lui donner de nouveau du temps de jeu, s’il prouve à l’entraînement qu’il le mérite.

« Je compte sur tous mes joueurs. C’est mon idée en tant qu’entraîneur et je suis un entraîneur disposé à changer d’avis à tout moment en fonction de ce que je vois. Je ne me plains d’aucun joueur », a déclaré l’ancien coach du Barça dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien.

La balle est donc dans le camp de l’ancien Nantais.