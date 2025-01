Transfert-Choc : Victor Boniface au PSG en 2025 ? Luis Campos lance l’assaut

En quête de renforts offensifs en 2025, le PSG vient de se lancer dans la course pour la signature de Victor Boniface. Le conseiller sportif parisien, Luis Campos, a même lancé l’assaut pour l’attaquant du Bayer Leverkusen.

Mercato PSG : Luis Campos contacte l’entourage de Victor Boniface

Avec le départ attendu de Randal Kolo Muani durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain cherche à renforcer le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique. Alors que les noms de nombreux attaquants sont associés au PSG depuis des mois, Luis Campos scruterait désormais une nouvelle piste sur le marché des transferts.

D’après les informations du journaliste Abdel Hamed, le conseiller football du PSG aurait entamé des pourparlers avec l’entourage de Victor Boniface, l’avant-centre du Bayer Leverkusen. Ces premiers contacts remonteraient au mois de décembre, témoignant ainsi d’un intérêt concret des Rouge et Bleu pour le joueur de 24 ans.

Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues, l’international nigérian est l’une des révélations européennes de la première partie de saison. Face au but, Victor Boniface se montre non seulement adroit, mais possède également un profil complet. Il est à la fois rapide, puissant et doté d’une bonne technique balle au pied.

Autant de qualités qui en font la recrue idéale pour le Paris SG et le jeu pratiqué par Luis Enrique. Toutefois, aucune offre concrète n’a encore été formulée, laissant place à de futures discussions entre les différentes parties.

De son côté, le club allemand ne compte pas se séparer de son joueur et aurait même déjà entamé des négociations pour prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2028. Reste à savoir si Luis Campos parviendra à convaincre le joueur et son club de rejoindre Paris, où l’objectif est de construire une équipe compétitive sur tous les fronts.