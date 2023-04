Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 22:13

Désireux d’attirer un numéro 9 de métier, Luis Campos ferait de Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, sa priorité pour cet été. Un choix déjà validé au PSG.

Moins en vue depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Luis Campos travaille en coulisse depuis plusieurs semaines pour préparer le prochain mercato estival avec un plan bien précis en tête. Dans cette optique, RMC Sport assure que Luis Campos a fait de la signature de Victor Osimhen sa principale priorité pour l’été qui s’annonce. Auteur de 25 buts et 5 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, l’international nigérian possède le profil idéal pour former un duo de feu avec Kylian Mbappé sur le front de l’attaque des Rouge et Bleu.

Après l’avoir fait venir à Lille en août 2019 en provenance de Charleroi (Belgique), Campos aimerait convaincre Osimhen de le retrouver à Paris. Toujours selon la même source, le joueur de 24 ans serait emballé à l’idée d’évoluer avec Mbappé. Malgré la complexité du dossier, le conseiller football du PSG se montrerait optimiste quant à la faisabilité de l’opération. En attendant l’accord entre les deux clubs, le natif de Lagos serait déjà très attendu au sein de la formation parisienne.

PSG Mercato : Tout Paris attend déjà Victor Osimhen

En effet, RMC Sport indique qu’avant même son arrivée dans la capitale, Victor Osimhen ferait déjà l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison de folie et grand artisan de la qualification historique du SSC Naples en quart de finale de la Ligue des Champions, l’enfant de Lagos serait attendu au Paris SG comme le pivot idéal pour accompagner Kylian Mbappé. Interrogé ce vendredi par le média sportif, le champion du monde 1998 Emmanuel Petit a encouragé le PSG à aller jusqu’au bout pour recruter Osimhen, un profil qui manque cruellement aux Rouge et Bleu.

« Il est devenu le troisième meilleur joueur ratio buts/minutes de l’histoire de la Serie A. Il réalise une saison extraordinaire. Chaque année il progresse. Il a des qualités incroyables qui manquent cruellement au PSG. Il a une présence physique dans la surface, c’est un très bon finisseur. Il a un instinct de tueur. Il est le premier à faire le pressing. C’est un bouledogue à la perte du ballon ! », a expliqué l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France. Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à convaincre le Napoli de laisser filer Victor Osimhen.