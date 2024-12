Mercato PSG : Un scénario inattendu se profile pour Randal Kolo Muani

Le parcours de Randal Kolo Muani au PSG devrait prendre fin lors du prochain mercato d’hiver. Un départ vers l’AS Monaco serait-il la solution ?

Merrcato PSG : La fin de l’aventure de Randal Kolo Muani à Paris est proche

La fracture se creuse entre Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain. Mis à l’écart du groupe parisien pour la réception de Lyon (3-1), l’attaquant français ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Les raisons de cette mise à l’écart sont claires : un rendement jugé insuffisant devant le but.

Malgré son statut d’international tricolore, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à s’imposer à Paris, où il a souvent été critiqué pour son manque d’efficacité. Il n’a inscrit que 2 buts en 14 rencontres disputées cette saison et peine à s’adapter au style du coach espagnol. Pour relancer sa carrière, l’ancien crack de Nantes pourrait être contraint de quitter la capitale cet hiver.

Le PSG, qui souhaite renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, serait prêt à faciliter son départ. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Alors que son, nom circule en Premier League, Randal Kolo Muani pourrait finalement poursuivre son aventure en Ligue 1, puisque l’AS Monaco se présente comme une destination privilégiée pour le joueur.

L’AS Monaco reste aux aguets, Adi Hütter lui ouvre ses portes

Le club de la Principauté, à la recherche d’un attaquant pour pallier la blessure de Folarin Balogun, aurait manifesté son intérêt pour l’international tricolore. Adi Hütter, l’entraîneur monégasque, a d’ailleurs ouvert les portes de son club à Randal Kolo Muani. « Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, il était très bon. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte », a confié le technicien autrichien

Si l’arrivée de Kolo Muani sur le Rocher serait un véritable coup de maitre pour l’ASM, les négociations s’annoncent complexes. Le PSG devrait exiger une indemnité de transfert conséquente pour se séparer d’un attaquant acheté à 90 millions d’euros. En attendant, Kolo Muani se retrouve dans une situation délicate. Il doit impérativement retrouver du temps de jeu en vue conserver sa place en équipe de France.