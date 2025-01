Mercato : Le RC Lens a un nouveau concurrent pour Bamo Meïté !

En quête de renfort défensif, le RC Lens a jeté son dévolu sur Bamo Meïté en grande difficulté à l’OM. Mais un nouveau prétendant tente de contrecarrer ses plans.

Mercato : Le RC Lens n’est pas le seul club intéressé par Bamo Meïté

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé du côté du RC Lens. Après avoir annulé l’arrivée de Pau Lopez, le club artésien poursuit activement sa quête de renforts. Son regard se tourne une nouvelle fois vers l’Olympique de Marseille et plus précisément sur Bamo Meïté. Le défenseur ivoirien, depuis son arrivée en provenance de Lorient, peine à s’imposer dans le onze de départ marseillais.

Freiné par des blessures récurrentes et confronté à une concurrence féroce en défense, le joueur de 23 ans pourrait quitter la cité phocéenne dès cet hiver. Le RC Lens voit en lui une opportunité en or pour renforcer son axe central. Les Sang et Or, qui pourraient perdre l’un de leurs cadres défensifs, ont rapidement manifesté leur intérêt pour l’international ivoirien.

Le Stade de Reims embuscade pour le défenseur ivoirien

Mais les dirigeants du RC Lens ne sont pas les seuls sur les traces de Bamo Meïté. En plus de Montpelier et le Stade Rennais, un troisième concurrent, à la recherche d’un défenseur polyvalent, vient de s’inviter dans la danse. La Tribune OM assure que le Stade de Reims s’intéresse également de très près à Bamo Meïté et tente de le détourner du RC Lens.

Les Rémois ont-ils les moyens de mener à bien cette opération ? Les semaines à venir permettront d’en savoir un peu plus sur les négociations entre les différentes parties. Pour l’heure, Bamo Meïté conserve une belle cote sur le marché des transferts, malgré son faible temps de jeu.