Mercato FC Nantes : Le FCN fonce sur un ancien Marseillais

Le FC Nantes s’attaque à un autre chantier de son mercato hivernal. Le club des Canaris, à la quête d’un renfort pour son milieu de terrain, s’intéresserait à un ancien de l’OM. Il s’agit de Jean Onana, évoluant actuellement à Besiktas.

Mercato FC Nantes : Jean Onana, une piste sérieuse pour renforcer le milieu du FCN ?

Alors que le FC Nantes prépare activement la seconde partie de saison, les rumeurs de transferts se multiplient. Si le départ d’Alban Lafont semble acté et que l’arrivée d’Anthony Lopes est déjà officielle, le club nantais pourrait également accueillir un nouveau milieu de terrain. Selon les informations de Foot Mercato, Jean Onana, l’international camerounais actuellement à Besiktas, serait dans le viseur des Canaris.

Le joueur de 25 ans, passé par Lille, Bordeaux et l’OM, connaît une situation délicate en Turquie où il manque de temps de jeu. Cette piste pourrait donc séduire le FC Nantes pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Onana possède une expérience certaine en Ligue 1, ayant déjà porté les maillots de Lille et de l’OM. De plus, son profil polyvalent lui permettrait de renforcer plusieurs secteurs du jeu.

Alors que son contrat à Besiktas se termine en 2027, une opération de prêt avec option d’achat pourrait être envisagée. Si cette piste se concrétise, Jean Onana pourrait apporter une plus-value au milieu de terrain du FC Nantes, en manque de consistance depuis quelques saisons. Cependant, la concurrence sera certainement rude, et d’autres clubs pourraient se manifester pour le joueur camerounais.

Les autres pistes explorées par le FCN

Outre Jean Onana, Nantes aurait également manifesté son intérêt pour Eliot Matazo de l’AS Monaco. Cependant, ce dossier semble plus compliqué, l’ASM privilégiant un transfert définitif. Avec les départs annoncés d’Alban Lafont et d’Ignatius Ganago, et les arrivées d’Anthony Lopes et potentiellement de Jean Onana, le mercato hivernal du FC Nantes s’annonce mouvementé. Antoine Kombouaré souhaite apporter un nouveau souffle à son équipe pour assurer le maintien en Ligue 1.