Stade Rennais – OM : Jorge Sampaoli reçoit un gros avertissement avant ses retrouvailles avec Marseille

Jorge Sampaoli va guider le Stade Rennais ce samedi pour ses retrouvailles avec l’OM. Avant ce choc de la 17e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a tenu à faire passer un message clair à son homologue.

SRFC – OM : De Zerbi élogieux envers Jorge Sampaoli

Le match entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais s’annonce comme une affiche de choix. Les deux équipes, portées par des ambitions élevées, vont se retrouver sur la pelouse du Roazhon Park. Une rencontre particulière pour Jorge Sampaoli, qui retrouve son ancien club, un an et demi après son départ tumultueux de Marseille.

L’entraîneur argentin, qui avait réussi à qualifier le club en Ligue des Champions, avait quitté ses fonctions en raison de désaccords avec la direction sur le recrutement. Depuis, l’OM a connu une succession d’entraîneurs avant de se stabiliser avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’Italien voue beaucoup de respect à son adversaire.

« Sampaoli est un grand entraîneur, il a obtenu de bons résultats ici à Marseille. Ça va être un match difficile avec une équipe forte qui se renforce avec deux bons joueurs. Le match sera difficile pour tout le monde, ce sera un test important, on veut continuer sur cette lancée », a déclaré De Zerbi à propos de Jorge Sampaoli.

Marseille ne veut faire aucun cadeau à Jorge Sampaoli

De son côté, l’OM arrive à Rennes avec la ferme intention de poursuivre sa série de victoires. « On veut continuer à gagner, on sait que ce qu’on a fait jusqu’ici, ça ne compte pas s’il n’y a pas la continuité dans les résultats. On ne veut rien calculer, il faut courir, marquer des buts et ne pas en encaisser », a lancé De Zerbi. De quoi mettre Sampaoli en alerte avant le choc de ce samedi 11 janvier 2025 à 20h05 GMT.