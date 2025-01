ASSE : Le groupe d’Eirik Horneland pour surprendre le PSG au Parc

À la veille du match contre le PSG, au Parc des Princes, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, l’ASSE a dévoilé le groupe convoqué par Eirik Horneland, entraîneur des Verts.

ASSE : Les 20 Verts d’Eirik Horneland pour défier le PSG

Large vainqueur du Stade de Reims la semaine dernière, l’ASSE affronte le PSG ce dimanche soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, l’AS Saint-Étienne a publié le groupe retenu par Eirik Horneland. Eirik Horneland et l’AS Saint-Étienne ont communiqué la liste des 20 joueurs qui se déplaceront à Paris ce samedi pour affronter le Paris Saint-Germain, dimanche à 20h45.

Le voyage s’effectuera en train, avec un départ samedi et un retour lundi. Les 20 joueurs retenus par Eirik Horneland vivront donc un déplacement de trois jours dans le but de réaliser un exploit au Parc des Princes. Pour cette rencontre, le technicien norvégien pourra compter sur un groupe quasiment au complet, à l’exception des blessés de longue date et des absences récentes de Moueffek et d’Aiki, comme il l’a précisé en conférence de presse.

« Ibrahima Wadji, Ayman Aiki, Thomas Monconduit et Aïmen Moueffek seront absents pour ce match. Aïmen Moueffek souffre d’une forte toux, il est malade. Mis à part cela, les joueurs sont en bonne condition et ont bien récupéré après le match face à Reims. Yvann Maçon est également forfait ; il est parti à Clairefontaine pour poursuivre sa rééducation et met tout en œuvre pour revenir au plus vite », a déclaré le coach de l’ASSE devant les médias.

Préservé lors de l’entraînement de vendredi matin, Augustine Boakye est bien présent, tout comme Yunis Abdelhamid, qui a purgé sa suspension automatique pour accumulation de cartons jaunes face à Reims. Notons la présence, pour la deuxième fois consécutive, du jeune Djylian N’Guessan dans le groupe retenu par Eirik Horneland.

Le groupe de l’ASSE pour affronter le PSG

Gardiens : Larsonneur et Maubleu

Défenseurs : Pétrot, Cornud, Abdelhamid, Nadé, Batubinsika, Appiah, Briançon

Milieux : Ekwah, Amougou, Bouchouari, Mouton, Tardieu, Miladinovic

Attaquants : Stassin, Cafaro, Boakye, Davitashvili, N’Guessan.