Havre AC : Didier Digard dépité après la défaite face au RC Lens

Rien ne va plus pour le Havre AC et son entraîneur Didier Digard, qui a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1. Ce dimanche, les Normands se sont inclinés (1-2) face au RC Lens. En conférence de presse, le technicien français n’a pas caché sa déception devant ce cinquième revers consécutif.

Le Havre AC se rapproche de la relégation après sa défaite contre le RC Lens

La situation devient de plus en plus préoccupante pour le Havre AC. Avec cinq matchs sans victoire, le club normand s’enfonce dans les bas-fonds du classement et se rapproche dangereusement de la relégation en Ligue 2. Après la trêve hivernale, les Havrais ont enchaîné deux défaites consécutives, réduisant encore leurs chances de maintien.

Lors de cette rencontre face au RC Lens, les joueurs de Didier Digard ont pourtant montré de l’envie et de la combativité. Dès la 8e minute, André Ayew a ouvert le score, laissant espérer une issue favorable. Cependant, les Lensois ont renversé la situation en égalisant, puis en inscrivant un second but avant le coup de sifflet final, scellant ainsi une victoire 2-1.

Didier Digard : « On doit faire encore plus »

Après le match, Didier Digard a partagé sa frustration face à cette nouvelle désillusion : « On devra faire encore plus si on veut se maintenir. Mais au moins, on a montré qu’il y avait de la volonté, un état d’esprit. Les joueurs ne sont pas abattus, et c’est un point positif. »

Le HAC avait ouvert la marque par André Ayew (8e) mais s'incline sur des buts de Koyalipou (28e) et Machado (77e).

Malgré la défaite, l’entraîneur a salué la solidarité de son groupe : « Si certains pouvaient douter de l’unité de cette équipe, aujourd’hui, on a vu que tout le monde était tourné vers nos objectifs. Il fallait opérer des changements. Je n’ai aucun doute sur le potentiel offensif de cette équipe. »

La fébrilité défensive, un problème récurrent

Cependant, Didier Digard n’a pas manqué de souligner les lacunes défensives qui continuent de peser lourd sur les résultats du Havre AC : « Quand on a une certaine fébrilité défensive, c’est toujours la même chose. On doit tirer des leçons après chaque match pour progresser, mais ce n’est pas encore le cas. » Malgré un état d’esprit prometteur, le chemin vers le maintien s’annonce semé d’embûches pour le club havrais, qui devra rapidement corriger ses imperfections pour éviter une relégation.