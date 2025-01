Mercato RC Lens : Kevin Danso parti pour rester en Ligue 1 ?

Kevin Danso, après son départ manqué de l’été dernier, pourrait quitter le RC Lens lors de ce mercato d’hiver. Le nom du défenseur central est lié à plusieurs clubs hors de la France, mais il pourrait bien rester en Ligue 1.

Mercato RC Lens : Kevin Danso sur le départ du RCL, l’OM pour le récupérer ?

Le mercato hivernal est en pleine effervescence du côté du RC Lens. Après le départ de Brice Samba et celui attendu d’Abdukodir Khusanov dans les prochains jours, un autre joueur pourrait quitter le club : Kevin Danso. Le défenseur autrichien, très apprécié pour sa solidité défensive, est courtisé par plusieurs clubs européens.

Après avoir manqué de signer à l’AS Roma l’été dernier, il suscite encore l’intérêt de plusieurs clubs cet hiver. Selon les informations de Saber Desfarges dans Téléfoot ce dimanche, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par le profil de Kevin Danso. Le club phocéen, à la recherche d’un renfort défensif après avoir bouclé l’arrivée de Luiz Felipe, aurait coché le nom de Danso sur sa short-list.

Danso, une opération délicate pour l’OM

Cependant, le transfert de Kevin Danso ne sera pas une mince affaire. Le RC Lens réclame en effet une indemnité de transfert de 25 millions d’euros pour laisser filer son joueur. De plus, l’OM devra également se séparer d’un défenseur pour libérer une place dans son effectif. Pour l’heure, les noms de Lilian Brassier et Bamo Meité sont les plus cités sur le départ de la cité phocéenne.

Si le transfert se concrétise, Kevin Danso apporterait une plus-value indéniable à l’effectif marseillais. Son expérience, sa puissance physique et sa capacité à s’adapter à différents systèmes de jeu en font un joueur très complet. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de Kevin Danso. Le joueur autrichien aura-t-il l’opportunité de découvrir un nouveau championnat ou relever un nouveau défi à l’Olympique de Marseille ? Réponse dans les prochaines semaines.