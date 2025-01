ASSE – FC Nantes : Ce détail qui pourrait peser dans la balance entre Saint-Etienne et le FCN

L’ASSE a une belle occasion de se relever face au FC Nantes lors de la 18e journée de Ligue 1. Saint-Etienne recevra les Canaris dans un match délicat dans la course au maintien. Mais il y a un facteur qui pourrait faire les affaires des Verts.

ASSE – FC Nantes : Un arbitre favorable à Saint-Etienne face au FCN ?

L’ASSE accueille le FC Nantes dans un match qui s’annonce crucial pour les deux équipes. Les Verts, sous la houlette d’Eirik Horneland, cherchent à confirmer leur regain de forme après une victoire encourageante face au Stade de Reims. Ils doivent aussi tenter de se relever de la défaite récente 2-1 contre le PSG.

Les Canaris, de leur côté, veulent enchaîner les bons résultats après deux matchs nuls consécutifs. Cependant, un détail pourrait peser dans la balance : l’arbitre de la rencontre. Florent Batta, qui officiera au Geoffroy-Guichard, a un bilan plutôt favorable aux Stéphanois lors de ses précédentes visites.

En effet, si les Verts avaient perdu lors de sa première venue cette saison face au Havre, ils avaient ensuite bénéficié d’une décision arbitrale controversée qui avait permis d’annuler un penalty contre eux lors d’une victoire face à Montpellier. C’est donc pour la troisième fois que Batta officiera un match au Chaudron cette saison.

Un match serré en perspective entre Saint-Etienne et le FCN

Les deux équipes, l’ASSE et le FC Nantes, sont au coude à coude au classement et une victoire permettrait de prendre un peu d’air dans la course au maintien. Le Havre et Montpellier, les deux premiers relégables, accusent déjà un retard significatif. Ce derby s’annonce passionnant et indécis.

Les deux équipes auront à cœur de l’emporter pour se rapprocher du maintien. L’arbitrage pourrait jouer un rôle important dans l’issue de la rencontre, mais ce sont les joueurs sur le terrain qui décideront du vainqueur.