Toulouse FC : Jordan Adéoti a toujours rêvé de jouer pour le TFC

Mercredi, le Toulouse FC affrontait le Stade Lavallois de Jordan Adéoti lors des 1/16e de finale de la Coupe de France. Malgré une défaite des Lavallois (1-2), l’international béninois a profité de l’occasion pour exprimer son attachement au club violet.

Jordan Adéoti revient sur son envie de jouer pour le Toulouse FC

Né à L’Union, en région toulousaine, Jordan Adéoti a fait ses débuts avec le Toulouse FC. À 35 ans, le milieu défensif a connu un parcours varié, passant par la réserve du TFC, l’US Colomiers, le SM Caen et l’AJ Auxerre, avant de revenir au Stade Lavallois. Malgré ce riche parcours, Adéoti regrette de ne pas avoir eu l’opportunité de porter le maillot de l’équipe première du TFC, un rêve d’enfance qu’il n’a jamais caché.

Après la rencontre de mercredi, il a exprimé sa joie d’avoir affronté le TFC, un club qui reste cher à son cœur : « Jouer ici, ça a toujours été un rêve d’enfant, pour moi qui suis Toulousain. Je l’avoue, je rêvais de jouer avec le maillot de Toulouse. Mais mon père, mon frère, mes nièces étaient là. J’aurais aimé que ma mère puisse assister à ce match, mais elle nous a quittés il y a quelques mois. J’ai une grosse pensée pour elle », a confié Jordan Adéoti.

Une analyse lucide de la défaite

Malgré son attachement au TFC, Jordan Adéoti espérait mener son équipe à la victoire pour continuer l’aventure en Coupe de France. En zone mixte, il a livré une analyse détaillée de la rencontre :

« Les entrants ont tenté de mettre de l’énergie. On voyait qu’on était surpassés pendant les 30 premières minutes, techniquement, tactiquement, physiquement. Toulouse a aussi baissé de pied et a davantage joué en contre, mais je suis content de notre réaction et de ne pas avoir lâché. On voulait aborder ce match avec l’état d’esprit Coupe, en étant agressifs, ce qui est notre ADN, mais on ne s’est pas du tout reconnus en première mi-temps. On est aussi tombés contre une équipe de première partie de tableau, d’un niveau supérieur. »