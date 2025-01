Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia officialise son départ de Naples, direction Paris SG !

Khvicha Kvaratskhelia est sur le point de devenir un joueur du PSG lors de ce mercato d’hiver. Après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers, le Géorgien vient de confirmer son départ de Naples à travers les réseaux sociaux.

Mercato PSG : Kvaratskhelia arrive au Paris SG, ses adieux émouvants à Naples

Il n’y a plus aucun doute. Khvicha Kvaratskhelia sera bel et bien un joueur du PSG durant ce mercato hivernal. Après la tentative ratée de l’été dernier avec la résistance de Naples, le jeune ailier quitte cette fois l’Italie et la Serie A pour la capitale française. Alors que le club italien et son homologue français ont trouvé un accord annoncé autour des 70 millions d’euros, le joueur lui-même vient de lever tout doute, s’il y en avait encore un, autour de son avenir.

En effet, Khvicha Kvaratskhelia a officialisé son départ du Napoli dans la soirée de ce jeudi. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’attaquant géorgien a adressé un message poignant aux tifosi napolitains, remerciant chaleureusement le club et la ville qui l’ont accueilli. « C’est dur pour moi de dire au revoir. Naples était ma maison », a déclaré l’ancien joueur du Rubin Kazan.

« J’ai vécu des moments incroyables ici, et je ne les oublierai jamais », a-t-il dit dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Kvaratskhelia a également évoqué son premier but à San Paolo, les chants des supporters et la conquête du Scudetto, un titre qu’il a grandement contribué à offrir à Naples. Le joueur a également tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu durant son séjour en Italie, des entraîneurs aux employés du club en passant par ses coéquipiers.

Il a également adressé un message spécial à sa famille, présente lors du tournage de la vidéo. Ce départ marque la fin d’une belle histoire entre Kvaratskhelia et Naples. Le Géorgien a rapidement conquis le cœur des tifosi par son talent, son engagement et sa personnalité. Son transfert au Paris Saint-Germain est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour lui, mais il ne semble pas prêt à oublier son passage en Italie.