PSG Mercato : Après Kolo Muani, le Paris SG vise un deal à 30M€ !

Après avoir bouclé le prêt de Randal Kolo Muani avec la Juve, le PSG prépare une autre opération. Le Paris SG envisagerait un deal juteux dans les jours ou semaines à venir. Explications.

PSG Mercato : Luis Enrique écarte un nouveau joueur, départ en vue ?

Après Khvicha Kvaratskhelia et Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain pourrait finaliser d’autres transactions durant ce mercato hivernal. Marco Asensio, très peu utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, aurait de fortes chances de changer d’air lui aussi.

Même si, pour l’instant, aucun grand club européen n’est annoncé sur ce coup, le milieu offensif espagnol ne manque pas de prétendant sur le marché des transferts. Récemment, des intérêts de West Ham et d’Aston Villa ont été, mais l’international espagnol aurait d’autres touches, notamment en Liga.

Selon Estadio Deportivo, en plus des Anglais, la Juventus Turin, le Betis Séville, Villareal, la Real Sociedad et Majorque se seraient renseignés auprès du Paris SG concernant la situation de Marco Asensio. De son côté, le club de Nasser Al-Khelaïfi voudrait en profiter pour tirer une belle somme de ce départ à venir.

Marco Asensio de retour en Liga cet hiver ?

Après Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, Marco Asensio est désormais dans le collimateur de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. L’ancien joueur du Real Madrid ne rentre plus dans les plans de son compatriote et son départ est vivement souhaité à Paris.

« L’Espagnol ne s’est même pas échauffé lors du match contre Espaly, club de cinquième division française. Son départ lors du mercato hivernal est donc plausible », écrit notamment AS, ajoutant que Luis Enrique « n’a plus confiance en son potentiel » et que le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia « lui ferme définitivement la porte à Paris ».

Photo : Marco Asensio

D’après l’Insider Aaron Dominguez, quatre clubs de Liga souhaiteraient ardemment rapatrier Asensio en Liga dès cet hiver. Mais le journaliste espagnol explique qu’aucune de ses formations (Betis Séville, Real Sociedad, Majorque et Villarreal) ne semble faire rêver l’ancien partenaire de Kylian Mbappé.

Au-delà de l’aspect sportif, l’aspect financier pourrait aussi constituer un obstacle pour les pensionnaires de Liga évoqués, sachant qu’Asensio perçoit 11 millions d’euros par an au PSG. Sans compter que le Paris SG réclame au moins 30 millions d’euros pour laisser partir son numéro 11. Affaire à suivre donc…