Mercato Toulouse FC : Alex Dominguez quitte le TFC et file en Espagne

En quête de temps de jeu, Alex Dominguez, gardien espagnol de 26 ans, a décidé de quitter le Toulouse FC lors de ce mercato hivernal. Il s’engage avec le SD Eibar, club évoluant en deuxième division espagnole, sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat.

Alex Dominguez à Eibar : une nouvelle page après une saison difficile au TFC

Recruté le 26 juillet 2023 par le Toulouse FC en provenance de Las Palmas, Alex Dominguez était présenté comme un atout majeur pour la saison 2023-2024. Originaire de Granollers, il ambitionnait de s’imposer en Ligue 1 et de découvrir le football français. Cependant, la réalité sur le terrain a été bien différente.

Sa première apparition avec le Téfécé a eu lieu le 7 janvier 2024 lors d’une victoire en Coupe de France contre Chambéry SF (3-0). Malheureusement, Alex Dominguez a rapidement vu ses espoirs réduits par la concurrence féroce de Guillaume Restes, jeune gardien d’origine ivoirienne devenu le numéro 1 indiscutable du club.

Durant la saison 2023-2024, Dominguez n’a disputé aucun match en Ligue 1, se contentant de deux rencontres de Coupe de France. Cette saison, il a participé à une partie du match contre l’AJ Auxerre après une blessure de Guillaume Restes et a été titulaire face aux Hauts Lyonnais en Coupe de France. Face à ce manque de temps de jeu, Alex Dominguez nourrissait déjà l’envie de partir dès l’été dernier. Finalement, c’est cet hiver qu’il a obtenu un prêt au SD Eibar.

Un retour en Espagne pour relancer sa carrière

Le jeudi 16 janvier 2025, le SD Eibar a officialisé l’arrivée d’Alex Dominguez en prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. Ce transfert intervient après le départ de Daniel Fuzato, ancien gardien titulaire du club espagnol. Pour Dominguez, cette opportunité représente bien plus qu’un simple prêt. C’est une chance de retrouver du temps de jeu, regagner en confiance et relancer une carrière prometteuse après des mois d’attente sur le banc toulousain.

OFICIAL



Álex Domínguez refuerza la portería armera cedido hasta final de temporada.



Benvingut a la teva nova casa Alex!

Carles Martinez Novell commente le départ d’Alex Dominguez

En conférence de presse après la victoire du Toulouse FC face au Stade Lavallois (2-1) en Coupe de France, l’entraîneur du TFC, Carles Martinez Novell, a partagé ses sentiments sur ce départ :

« Je ne sais pas où en sont précisément les négociations, mais je sais qu’il est proche de partir. Il préfère avoir plus d’opportunités de jouer. Honnêtement, j’aurais préféré qu’il reste avec nous, car il aurait pu nous aider comme face à Laval. Mais j’ai une bonne relation avec lui, c’est un bon gars, et je lui souhaite le meilleur pour les prochains mois. On verra ensuite ce qu’il se passera cet été. »