Transfert-Choc : Après Désiré Doué, une autre pépite de Ligue 1 au PSG ?

Six mois après l’arrivée de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, le PSG est annoncé sur les traces d’une autre pépite de Ligue 1. Le Paris SG pourrait même passer à l’action dans ce dossier lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Un taulier poussé vers la sortie au Paris SG

Depuis son arrivée à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma suscite des interrogations au PSG. Les performances en dent de scie de l’ancien gardien de but de l’AC Milan égratignent son image. Sur la scène européenne, l’international italien peine à se montrer vraiment décisif, ce qui pourrait précipiter son départ du Paris SG lors du prochain mercato estival.

Son contrat expirant en juin 2026 et les négociations pour sa prolongation étant à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, le Corriere della Sera a lâché une bombe concernant l’avenir de Donnarumma à Paris. Le journal transalpin assure que le portier de 25 ans penserait de plus en plus à un départ de Paris et ferait d’un retour en Serie A sa priorité.

L’Inter Milan serait intéressé, mais considèrerait cette option comme peu probable pour cet hiver. De son côté, le club de la capitale se préparerait bien à un départ de Gianluigi Donnarumma. Une pépite de Ligue 1 serait ainsi dans le viseur de Luis Campos.

Lucas Chevalier successeur de Donnarumma au Paris SG ?

À un an et demi de la fin de son contrat avec le Paris SG, Gianluigi Donnarumma examinerait attentivement les opportunités du prochain mercato estival. Un retour en Serie A tenterait bien le natif de Castellammare di Stabia, quitte à rejoindre l’Inter Milan, le grand rival de son club formateur, l’AC Milan. En interne, les dirigeants parisiens se prépareraient à la perte possible du Champion d’Europe 2021.

Photo : Lucas Chevalier

Si bien que Luis Campos et ses scouts scruteraient déjà le marché des gardiens de but. Dans cette optique, Livefoot croit savoir que Lucas Chevalier, le dernier rempart de Lille OSC, plairait énormément au Paris SG. Impressionnant sous les couleurs lilloises, le portier de 23 ans incarne l’avenir du football français, et Luis Enrique aimerait l’installer dans les buts du PSG.

La présence de Matvey Safonov, qui plaît aux dirigeants parisiens, serait maintenue pour assurer la concurrence. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier est évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le Paris SG devra donc mettre la main à la poche pour le déloger du Domaine de Luchin.