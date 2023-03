LOSC : Chevalier lâche un message fort avant le derby à Lens

Publié par ALEXIS le 04 mars 2023 à 15:28

Titulaire du LOSC, Lucas Chevalier sera un acteur majeur du derby à Lens, ce samedi (17h). Natif de Calais, il peut compter sur le soutien de sa famille.

Lucas Chevalier a été formé au LOSC et s’y est imposé, à seulement 21 ans. Il est le gardien de but titulaire de Lille depuis la relégation de Léo Jardim sur le banc de touche, puis son départ au Brésil (Vasco de Gama). Ce samedi, le jeune portier va vivre un match particulier. Natif de Calais, il va affronter le RC Lens, lors du derby du Nord. De plus, le dernier rempart de Lille OSC est issu d’une famille de supporters des Sang et Or. Mais depuis que Lucas Chevalier est devenu un joueur important du LOSC, la tendance a changé selon le témoignage de ce dernier.

RC Lens-LOSC : Lucas Chevalier, « mes parents, c’est le LOSC à 100 % »

Interrogé par RMC Sport avant le derby, le jeune joueur a laissé entendre qu’il aura le soutien de sa famille à Bollaert contre les Lensois. « Votre famille a toujours un œil sur Lens ou uniquement sur vous à Lille ? Non, la famille n’est plus lensoise, c’est fini », a-t-il répondu.

Mon père aimait beaucoup le RC Lens à la fin des années 90. Mon frère lui a évolué à Lens entre 13 et 16 ans. Dans ma famille, tous étaient pour Lens en fait […]. Il y en a toujours qui supportent Lens (rires), mais après on va dire que mon cocon familial, avec mes parents, c’est le LOSC à 100 %. »

Lucas Chevalier a disputé tous les matchs des Dogues depuis la 7e journée de Ligue 1. Ce samedi, il sera donc titulaire pour la 20e fois cette saison. Le gardien de but nordiste fait partie des joueurs décisifs qui ont permis à Lille d’être 6e au classement et de prétendre à une place en coupe d’Europe. Pour rappel, c’est bien Lucas Chevalier qui était dans les buts du LOSC, lors de la victoire des Dogues sur les Lensois (1-0), au stade Pierre-Maurroy, en octobre (10e journée).