Coup de tonnerre au PSG : Le prêt de Kolo Muani à la Juve finalement compromis ?

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Randal Kolo Muani n’a toujours pas été officialisé comme nouveau joueur de la Juventus Turin. Suffisant pour croire qu’il existe un couac dans le prêt de l’attaquant de 26 ans par le PSG ?

Mercato PSG : Une règle de la FIFA bloque le prêt de Kolo Muani

Alors que Randal Kolo Muani semblait tout proche de retrouver du temps de jeu à la Juventus Turin, son prêt sec, sans option d’achat, de six mois est actuellement bloqué. L’international français, mis à l’écart par Luis Enrique depuis plusieurs matches du Paris Saint-Germain, avait pourtant passé sa visite médicale et signé son contrat jusqu’en juin prochain.

Toutefois, un obstacle administratif inattendu est apparu dans ce dossier. Selon la presse italienne, le blocage provient du Paris SG, qui a tout simplement dépassé le nombre maximal de joueurs prêtés à l’étranger sur une saison. En effet, la FIFA a instauré une limite progressive concernant le nombre de joueurs qu’un club peut prêter à l’étranger durant une saison.

Initialement fixée à huit en 2022/2023, cette limite a été réduite à six pour la saison 2024/2025. Or, le PSG a déjà cédé provisoirement Xavi Simons (Leipzig), Carlos Soler (West Ham), Juan Bernat (Villarreal), Renato Sanches (Benfica), Nordi Mukiele (Leverkusen) et Cher Ndour (Besiktas). Tout logiquement, le club de Nasser Al-Khelaïfi ne peut donc pas prêter Randal Kolo Muani à la Juventus Turin dans les conditions actuelles.

Deux solutions s’offrent donc aux Rouge et Bleu : vendre un des six joueurs déjà prêtés, soit rapatrier un cet hiver. Les dirigeants parisiens et leurs homologues turinois peuvent aussi changer la nature du deal et négocier un transfert sec, mais la Vieille Dame n’a pas les moyens d’assumer une telle opération en ce moment. Thiago Motta et ses dirigeants se montrent pourtant optimistes quant à l’aboutissement de ce dossier.

La Juventus confiante pour le renfort de Kolo Muani

Pour débloquer la situation, les dirigeants parisiens pourraient être contraints de rappeler l’un de leurs joueurs prêtés à l’étranger. Une solution qui, pour l’instant, n’a pas encore été actée, laissant Randal Kolo Muani et la Juventus Turin dans l’incertitude totale.

L’issue devrait être connue dans les prochaines heures, mais pour l’instant, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort est bloqué, alors que l’accord entre le Paris Saint-Germain et le club piémontais était sur le point d’être finalisé. De son côté, Gianluca Di Marzio assure que ce contretemps ne compromet pas l’issue du dossier et que le Paris SG devrait rapidement trouver une solution. À Turin, Thiago Motta reste optimiste, mais patiente, espérant que ce contretemps administratif sera rapidement résolu afin de renforcer son secteur offensif.