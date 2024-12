Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset encense Théo Sainte-Luce

Théo Sainte-Luce a marqué les esprits lors du match nul entre Montpellier HSC et l’OGC Nice (2-2). Le latéral gauche de 26 ans a fait un retour remarqué, et son entraîneur, Jean-Louis Gasset, n’a pas manqué de le couvrir d’éloges. Dans un entretien accordé à Midi Libre, le technicien français, âgé de 70 ans, a salué les qualités et la résilience de son joueur.

Jean-Louis Gasset loue le talent de Théo Sainte-Luce

Le week-end dernier a marqué le retour en Ligue 1 de Théo Sainte-Luce, après plusieurs mois d’absence. Victime d’une blessure en février, le défenseur n’avait pas encore rejoué cette saison. Mais face à l’OGC Nice, lancé par Jean-Louis Gasset, il a brillé en inscrivant le but de l’égalisation dans les dernières minutes, offrant un point précieux à son équipe.

Pour Jean-Louis Gasset, Théo Sainte-Luce est un joueur prometteur : « Il a traversé des galères, c’est vrai. Il a subi une opération du genou peu courante, ce qui l’a beaucoup inquiété, mais il travaille très dur. C’est un bon joueur, avec un excellent pied gauche. Sur un match comme celui-ci, nous avions besoin de dynamisme sur le côté gauche, et il a parfaitement rempli sa mission », a déclaré l’entraîneur.

Photo : Jean-Louis Gasset

Un message d’encouragement pour la suite de la saison

Jean-Louis Gasset a également souligné l’importance pour son joueur de retrouver un rythme régulier après cette longue absence : « Son corps doit encore s’habituer à cette nouvelle situation pour enchaîner les entraînements et les matchs. Il reste parfois inquiet à la moindre douleur, mais il va surmonter ça. C’est un bon gars. »

Avec une telle performance, Théo Sainte-Luce pourrait rapidement s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif. Toutefois, pour convaincre définitivement Jean-Louis Gasset, il devra continuer à afficher un niveau élevé et à contribuer activement à la relance du Montpellier HSC en Ligue 1.