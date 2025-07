Mercato PSG : Luis Campos dégote un monstre japonais !

Le PSG est proche de toucher au but pour un jeune latéral gauche japonais pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Un défenseur japonais dans le viseur de Luis Campos

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos traque une pépite en Suède pour renforcer la ligne défensive de l’équipe de Luis Enrique pendant ce mercato estival. Le latéral gauche japonais Keita Kosugi est devenu la cible prioritaire des Parisiens pour apporter de vivacité sur le flanc gauche de la défense.

Ce jeune défenseur évolue actuellement à Djurgardens IF en Suède et montre de belles qualités. Ses belles statistiques cette saison suscitent l’intérêt du PSG. Le roc nippon a marqué trois buts et délivré une offrande en 27 matches cette saison.

À voir Mercato : L’OM signe une nouvelle recrue après Medina

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Enrique a choisi son futur numéro 9

Le média Sponichi révèle que les dirigeants du Paris SG ont entamé des discussions avec leurs homologues suédois pour s’offrir le footballeur japonais. La porte est ouverte pour le transfert de Keita Kosugi à Paris. Le crack japonais a donné son accord pour rejoindre le champion d’Europe et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Lire aussi : PSG : Vitinha a pris une décision « exceptionnelle » !

Les pensionnaires du Parc des Princes et la direction de Djurgardens IF sont sur le point de trouver un accord définitif. Les Suédois demandent au moins 10 millions d’euros. Les deux camps continuent de négocier le deal. Tout pourrait être conclu après la Coupe du monde des Clubs que le PSG dispute actuellement aux États-Unis. Keita Kosugi est évalué à 4 millions d’euros par Transfertmarkt.

À voir Mercato OGC Nice : Cédric Kanté conseille Evann Guessand !