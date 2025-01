PSG – Man City : Les compos tombent ! Le plan de Luis Enrique pour piéger Guardiola

À la veille du choc de la 7e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, les médias spéculent sur les compositions d’équipes probables de Luis Enrique et Pep Guardiola.

PSG : Quelle compo pour Luis Enrique face à Man City ?

Mercredi à 21 heures, le Paris Saint-Germain accueille Manchester City au Parc des Princes, à l’occasion de la septième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Vingt-cinquième et premier non-qualifié, le PSG doit absolument l’emporter face aux Citizens pour espérer se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Pour ce choc crucial pour son avenir européen de cette saison, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet.

En effet, à part le jeune Ibrahim Mbaye, blessé à la cheville et forfait, l’entraîneur des Rouge et Bleu enregistre les retours de Marquinhos, Achraf Hakimi et Oumane Dembélé, absents lors des derniers matches du PSG. D’après le journal Le Parisien, les trois joueurs devraient tenir leurs rôles dans le onze de départ parisien mercredi soir contre Manchester City.

Marquinhos devrait être associé à Willian Pacho en charnière centrale, Achraf Hakimi dans le droit , tandis que Nuno Mendes complèterait la ligne défensive, à gauche. Au milieu de terrain, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves devrait être aligné. En attaque, Désiré Doué devrait être préféré à Gonçalo Ramos pour accompagner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Manchester City : Un doute par ligne pour Guardiola

Côté Manchester City, la composition qui affrontera le PSG comporte globalement une incertitude par ligne, le club anglais ayant un effectif moins large, ce qui réduit forcément les choix de Pep Guardiola. La première incertitude concerne le gardien de but, entre Ederson et Stefan Ortega. Le Brésilien devrait visiblement débuter au Parc des Princes après avoir été relancé ce week-end en championnat (victoire 6-0 à Ipswich Town).

Reste à déterminer les dix joueurs de champ, avec sept titulaires probables. En défense, le poste d’arrière droit est ouvert entre Matheus Nunes, relayeur reconverti, et Rico Lewis, jeune joueur en pleine ascension. Avantage au second, qui devrait accompagner Akanji, Ruben Dias et Gvardiol. Dans le double pivot du milieu, Bernardo Silva devrait accompagner Kovacic plutôt que Gündogan, en difficulté cette saison. Enfin, en attaque, Doku tiendrait la corde côté gauche plutôt que Savinho. L’axe étant réservé à Kevin De Bruyne et Erling Haaland, et le côté droit à Foden.

La compo probable du PSG

Gardien : Donnarumma

Défense : Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes

Milieu de terrain : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

Attaque : Doué, Dembélé, Barcola.

Le onze possible de Manchester City

Gardien : Ederson

Défense : Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol

Milieu : Silva, Kovacic – De Bruyne

Attaque : Foden, Doku, Haaland.