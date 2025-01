Erling Haaland tout proche du PSG, les dessous d’un transfert manqué

Erling Haaland a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2034. Mais l’attaquant norvégien aurait pu signer au PSG à l’été 2021. Explications.

Mercato PSG : Erling Haaland avait reçu une offre du Paris SG

Erling Haaland est attendu au Parc des Princes ce mercredi soir pour la septième journée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Mais l’attaquant des Citizens aurait pu défendre les couleurs rouge et bleu. En effet, le journal Le Parisien rapporte qu’en décembre 2020, le PSG s’était décidé à lancer les manœuvres pour recruter Haaland en vue d’un potentiel départ de Kylian Mbappé à l’été 2021.

Blessé à la cuisse, le buteur du Borussia Dortmund s’était rendu à la clinique Aspetar de Doha pour se faire soigner et Nasser Al-Khelaïfi en avait profité pour rencontrer son père, Alf-Inge Haaland. Le quotidien régional explique que le président parisien avait multiplié sur place les réunions avec le père du joueur dans le but de lui présenter le projet sportif du club, qui venait d’atteindre la finale de la Ligue des Champions quelques mois plus tôt, et lui soumettre une offre concrète.

Le Paris SG pouvait aussi compter en ce moment sur le soutien de l’agent de Haaland, feu Mino Raiola, très proche de Leonardo, qui était alors le directeur sportif du PSG. Finalement, le deal n’a pas pu se faire pour une raison sportive.

Lionel Messi a barré la route du Paris SG à Haaland

Toujours selon la même source, si le Paris Saint-Germain était bien dans la course pour la signature d’Erling Haaland, l’arrivée imprévue de Lionel Messi à l’été 2021 a tout changé et mis fin à la piste menant à l’international norvégien.

En signant l’Argentin et en refusant de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens n’avaient plus de marge financière pour boucler l’opération Erling Haaland, ni de place pour lui dans son effectif déjà pléthorique. Le natif de Leeds a finalement posé ses valises à Manchester City contre un chèque de 60 millions d’euros à l’été 2022.